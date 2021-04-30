Alkol yasağı: Marketler içki satışına devam ediyor, yetkililer ise yasağın sürdüğünü söylüyor

Türkiye genelinde dün tam kapanmayla birlikte başlayan alkol yasağına dair tartışmalar devam ediyor.

Tekel büfeleri ve zincir marketler, resmen yasaklanmadığı için içki satışına devam ettiklerini söylerken yetkililer ise yasağın sürdüğünü belirtiyor.

Konuyla ilgili bir tweet paylaşan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yasağın pratikte kalktığını söyledi:

Bunun ardından bir açıklama yapan İçişleri Bakanlığı ise "Kısıtlamalarla ilgili açıklamalarımız; resmi olarak Bakanlığımızca, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre İçişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması, sokağa çıkma yasağı süresince alkollü içki satışı yasağı uygulamasını kastederek hazırlandı.

BBC'nin konuştuğu üst düzey bir yetkili alkol yasağının hala devam ettiği söyleyerek, dayanağının Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları olduğunu belirtti.

Yetkili "Alkol yasağı kararları, Valilikler ve İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından alındı. Yasak devam ediyor. Son açıklama da buna istinaden hazırlandı" dedi.

Marketler ve tekel büfeler, alkol satışına devam ediyor

Bugün itibariyle sosyal medyada Türkiye'nin çeşitli şehirlerde tekel bayii ve marketlerin alkollü içki satışına devam ettiği haberleri yayılmaya başladı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün sosyal medya paylaşımında, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun" dedi.

BBC Türkçe'ye konuşan Aybaş, marketlerin ve tekellerin 'fiili alkol satışı yasağını' kabul etmediğini belirtiyor:

"Zaten genelgede yasak yoktu. Dün akşam da TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in, 'Böyle bir yasak yok, bizi bağlamıyor ve satışlara devam edeceğiz' demesi üzerine bugün marketler satışlarına devam etmeye başladı."

"Tekel bayilerde de şu anda satış yapılıyor ancak tekellere karşı da bir yandan baskı sürüyor. Bir yandan bununla uğraşıyoruz biz satışlarımıza devam ediyoruz."

Hukukçular: Yasal dayanağı yok

Hukukçular, Kasım ayından bu yana sokağa çıkma yasağı süresince devam eden fiili alkol satışı yasağının herhangi bir yasal dayanağı olmadığını söylüyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Barosu Toplumsal Olaylar ve Toplumsal Davalar Merkezi Başkanı Avukat Doğan Erkan ise hukuki dayanağı olmayan bu uygulamanın 'kanunsuz emir' niteliğini taşıdığını değerlendiriyor.

Avukat Erkan, "Baro olarak edindiğimiz bilgiye göre Valilik, süpermarketlere Rekabet Kanunu'na dayanarak diyormuş ki 'tekel bayilerini kapattık, rekabet ihlali olmasın, siz de alkol satmayın'. Bunu söylemenin kendisi suçtur, hukuk dışıdır, tam kanunsuz emirdir" diyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Adalet ve Kalkınma Partisi yetkilileri, sokağa çıkma yasağı sürecinde içki satışına yasak getirilmesini ise "aile içi şiddeti artıracak olması" ve "alkol alınması halinde sosyal mesafeye dikkat edilmeyeceği" gerekçesiyle savunuyorlar.