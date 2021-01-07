Kılıçdaroğlu'ndan ABD açıklaması: Demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişiminin ardından sorunun çözülmesi memnuniyet verici

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskınıyla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD'de seçim sonuçlarını reddeden, demokrasiyi hedef alan, endişeyle takip ettiğimiz sivil ayaklanma girişiminin ardından, sorunun çözülmesi memnuniyet vericidir" dedi.

ABD'nin başkenti Washington DC'de binlerce Donald Trump yanlısı protestocunun yasama organı Kongre, Joe Biden'ın zaferini resmileştirmek üzere toplanmışken oturumun yapıldığı Kapitol Binası'nın etrafını sardı. Protestocuların bir bölümü binanın içine girdi. Kapitol binasında meydana gelen olaylarda dört kişi hayatını kaybetti. Baskın sonucu 52 kişi gözaltına alındı.

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Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, 'ABD'de demokrasiyi hedef alan sivil ayaklanma girişimi sorununun çözülmesinin memnuniyet verici' olduğunu bildirdi.