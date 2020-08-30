Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos paylaşımı: Güzel cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve demokrasiyle taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel videolu bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu videoda, "Güzel cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve demokrasiyle taçlandıracağız" düşüncesini dile getirdi.

Videoyu seslendiren Kılıçdaroğlu, "Millî Kurtuluş Savaşı sıradan bir savaş değildir. Egemen güçlere karşı yapılan bir savaştır. Yaşlısı, genci, kadını, erkeği yani 7’den 70’e bir mücadeledir Kurtuluş Savaşı. İşgale karşı yapılan bir savaştır. Dağıtılan orduları yeniden toparlamak için yapılan bir savaştır. Sevr’i yırtıp atıp bağımsız Türkiye’yi kurma savaşıdır milli Kurtuluş Savaşı." diye konuştu.

Videoda, "Millî Kurtuluş Savaşı aynı zamanda bütün mazlum ülkelere örnek olan bir savaştır. Binlerce şehidimizin kanı vardır bu topraklarda ama… Vatan toprağını Katarlılar üç kuruşa kapatmışlar. İstanbul’u parsel parsel satmışlar. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırmak zorunda kaldık. Vatan toprağı terk edildi, bayrağımız indi. Millî silah fabrikamız bedavaya gitti. Tank Palet Katarlılara satıldı. Gizli görevdeki 848 vatan evladı tek tek katledildi. Kozmik Oda ihanetinin acı sonucu. Rus medyası kronometre tutarak dalga geçti. Putin’in kapısında dakikalarca bekletildik." ifadesi kullanıldı.

Kılıçdaroğlu, "Anlamıyorum ve gerçekten üzülüyorum. Bunlar tarihimizi bilmiyorlar. Hangi koşullarda o savaşı verdiğimizi bilmiyorlar. Bir taraftan bir tarafa savruluyorlar. Türkiye’yi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Tarihin huzurunda milletimizin huzurunda söz veriyorum. Güzel cumhuriyetimizi layık olduğu yere taşıyacağız ve demokrasiyle taçlandıracağız." mesajını paylaştı.

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