Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos mesajı: ‘Millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak ‘millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz. Tek adam rejiminin yerini, milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti alacak" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında ‘millet egemenliği' düşünün eksiksiz şekilde hayata geçirileceğini belirterek “Unutulmasın ki o gün geldiğinde, yalnız ülkemiz değil, içinde bulunduğumuz coğrafya da ‘barışın güneşi' ile aydınlanacak” dedi. Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı şöyle:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz, bundan tam 98 yıl önce bugün, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da, eşsiz bir zaferle taçlandırıldı.

"Kudretli Başkomutan'ın ‘Ya istiklal ya ölüm' emri, milletimizin genlerinde bulunan özgürlük ve bağımsızlık aşkı ile bütünleşerek, esaret zincirlerini söküp attı. 30 Ağustos'u yalnız ‘askeri bir zafer' olarak tanımlamak mümkün değildir.

"30 Ağustos aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu ‘milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir.

"Hiç kimse aradan geçen 98 yıla aldanmasın, Dumlupınar'da yakılan ışık, hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır. Ve bizler, dün olduğu gibi bugün de hem özgürlük ve bağımsızlığımıza hem de millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlıyız. Atatürk ve arkadaşlarının emaneti olan güzel Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak ‘millet egemenliği' düşünü eksiksiz şekilde hayata geçireceğiz.

"Tek adam rejiminin yerini, milletimizin hak ettiği şekilde demokratik, laik, sosyal hukuk devleti alacak. Unutulmasın ki o gün geldiğinde, yalnız ülkemiz değil, içinde bulunduğumuz coğrafya da ‘barışın güneşi' ile aydınlanacak.

"Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşı'nın önderi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize rahmet diliyor, demokrasi ve özgürlük kahramanlarına şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."