Kılıçdaroğlu'ndan Twitch yayıncısı Jahrein'e: Ben hazırım, Chat'te hazır olduğunda haber ver

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslendiği videoda kullandığı ifadelere "Bunları nasıl yapacaksınız?" diye soran Twitch yayıncısı " Jahrein" adıyla bilinen Ahmet Sonuç'a yayın çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, akşam izlediği videoda Green Card başvurusu kabul olan gençlerin sevinç çığlıkları attığını ifade etmişti.

Kılıçdaroğlıu, söz konusu videoda şöyle demişti:

"Bu gece gözüme uyku girmedi. Eminim sizlerin de gözüne uyku girmiyor. Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi. Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi. Çok üzgünüm, emin olun çok üzgünüm. Sizden biraz sabır istiyorum. Elinizden alınan tüm hakları size iade edeceğim. Tamamını telafi edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz."

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"Jahrein" adıyla bilinen Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayarak, "Allah aşkına nasıl yapacaksınız bu dediklerinizi? 2018 seçim bildirgenizi okudum şimdi. Bana hiç yeterli gelmedi. Ne olur birileri çıkıp artık bu gençlik için ayakları yere basan sağlam bir plan açıklasın! " notunu düştü.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Jahrein'e bir yanıt vererek, "Konuşulacak çok şey var. Ben hazırım. Chat'te hazır olduğunda haber ver" dedi.