Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı videolu mesaj: Bu gece gözüme uyku girmedi

Gece saatlerinde bir videolu mesaj paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlere seslenerek ‘Türkiye’de kalın’ mesajı verdi. Sosyal medya hesabından "Biliyorum siz de uyumuyorsunuz gençler, gelin biraz dertleşelim..." notuyla bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, green card başvurusunda bulunan üç gencin, hak kazandığını öğrenince sevinç çığlığı attığı videoyu izlediğini ve gözüne uyku girmediğini söyledi.

"Sizinle oturup dertleşmek istedim. Gençleri bu noktaya kimler getirdi? Gençleri ülkeyi terk edecek hale kimler getirdi? Çok üzülüyorum. Emin olun çok üzülüyorum. Ama sizden biraz sabır istiyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ülkenizde kalın, biz sizi seviyoruz” dedi.