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Politika

Kılıçdaroğlu'na "Hesap soracağız" diyen Altun'a, CHP'nin avukatından yanıt: Kim utanç içinde yargılanacak göreceğiz!

02 Aralık 2020 11:57

CHP'nin avukatı Celal Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a yanıt verirken, "Kim kimden hesap soracak, kim iki büklüm utanç içinde yargılanacak, göreceğiz!" dedi.

CHP'nin avukatı Çelik, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini eleştiren İletişim Başkanı Altun'a yanıt verdi. 

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