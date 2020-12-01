Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun , CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadelerini eleştirirken "Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan 'vekil'ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Habertürk'de katıldığı bir programda, Sakarya'da kurulu Tank Palet Fabrikası'nın Katar ortaklı BMC'ye devrini gündeme getirmiş, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Ben değer biçemiyorum. 50 milyon dolara satılmış…" demişti.

Programın diğer konukları Yaşar Hacısalihoğlu ve Hilmi Taşdemir, "Bunu nasıl söylersiniz?", "Tank Palet Fabrikası ordu mudur?" gibi sözlerle Başarır'a karşı çıkmış, bunun üzerine Başarır şunları söylemişti:

"Ordudan kastım Tank Palet Fabrikası'dır. Sakın yanlış bir anlam çıkmasın. Ben mehmetçiği, ordumuzu kastedebilir miyim? 'Tank Palet Fabrikası, ordunun bir parçasıdır' dedim ve 'bunun yüzde 49'u Katar'a satılmıştır' dedim."

Başarır'ın bu sözlerini iktidar 'orduya hakaret' olarak nitelemiş, Erdoğan kabine sonrası yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu ve Başarır'a sert sözlerle yüklenmişti.