Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağdurlarıyla buluşacağını duyurdu. CHP lideri, “Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından, “Türkiye’nin bu hikâyeleri bilme hakkı var; ben ve mülakat mağduru gençlerimiz saat 16.15’te sevgili halkımızla buluşacağız. Milletimiz bu sesi büyütmeli, büyütmeli ki Saray’ın millete sağır kulakları çınlasın!” diye yazdı.

KPSS'de yüksek puan alarak sözlü mülakattan düşük aldığı gerekçesiyle atanamayan öğretmen adayları, Twitter'dan #mülakatahayır kampanyası başlattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, KPSS’den 92 puan alan ancak mülakatta ellenen Sare Halıcı adlı bir vatandaşın paylaşımını alıntılayarak, “Kul hakkı nedir? Kul hakkı budur! Yarın sadece ama sadece bu konuyla ilgileneceğim. Atacağım adımlarla ilgili de kamuoyunu bilgilendireceğim” demişti.

TIKLAYIN - Yüksek KPSS puanlarına rağmen atanamayan öğretmen adaylarından "#mülakatahayır" paylaşımları: Bölümümde birinci oldum, hangi kıstasa göre elediniz!