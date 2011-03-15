-KILIÇDAROĞLU: MİLYONLARCA KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKTINIZ TBMM (A.A) - 15.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milyonlarca kişinin işsiz bırakıldığını belirterek, ''Bu bir insanlık dramıdır'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, atanamayan öğretmenler konusuna değindi. Anadolu Ajansının öğretmen ihtiyacı konusunda verdiği bazı haberleri okuyan Kılıçdaroğlu, ''Öğrenci, öğretmen, okul var. Eksik olan ne? Eksik olan siyasi irade. O siyasi irade AKP'de yok. O siyasi irade CHP'de var. Çünkü, biz eğitime her şeyden fazla önem veririz'' dedi. Öğretmen istihdamı konusunda birçok statünün bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Böyle bir yapı olabilir mi? Bu anlayışı milli eğitime sokan bir iktidarın milli eğitim politikası olabilir mi? Bunlar ekonomiyi yönetemedikleri gibi milli eğitimi de yönetemiyorlar'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mardin'de 78 tesis açtığına işaret ederek, 78 kişinin işe alınıp alınmadığını sorduğunu ve ''Hayır'' yanıtı aldığını belirten Kılıçdaroğlu, ''Milleti kandırıyorsunuz. 78 tesis açtım diyorsunuz, 78 kişinin istihdamı bile yok. Okulun bacası, çatısı aktarılmış, iki yere badana boya yapılmış, beyefendi tesis açıyor. Olacak şey değil'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın 13 Şubat 2007 tarihinde partisinin grup toplantısında ''akaryakıt yolsuzluğundan'' söz ettiğini anımsatarak, Erdoğan'ın petrol ithal edilen 48 ülkeden kayıt istendiğini, 31 ülkenin yanıt verdiğini, kayıtlar karşılaştırıldığında Türkiye'nin 28 milyar dolarlık petrol ithal ettiğinin göründüğünü, Türkiye'deki kayıtlarda ise bu rakamın 9.3 milyar dolar göründüğünü söylediğini ifade etti. Erdoğan'ın 18 milyar dolarlık bir yolsuzluktan söz ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, açıklamanın ardından TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulduğunu anlattı. Komisyon raporunda ''takibata mahal olmadığının'' belirtildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bir başbakan 18 milyar dolarlık kaçakçılık var, ben bunun hesabını soracağım, der. Hesap sorar... Sonuç: Hiç bir şey olmamış. Şimdi sormamız gereken soru şu? Bu 31 ülkenin kaydı nerede? Niye müfettişlere verilmedi? Hangi el, hangi güç bu kayıtları müfettişlere vermedi? Biz unutmayız. Hafımıza kazındı. Yolsuzlukla mücadele edeceğiz, hesabını soracağız. Basit ve beyefendinin anlayacağı bir dille soruyorum: Önümüzdeki grup toplantısında bunun yanıtını ver. Yanıtını vermezsen çıkıp milletten özür dile. Daha önce camilerde yapılan yolsuzlukları sormuştum. Cevap verdi mi? Tık yok.'' Kılıçdaroğlu, dün de Kayseri'deki yolsuzluk iddialarına konu ''rüşvet defterini'' Erdoğan'a gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti: ''Recep Bey (defterden haberim yok) diyemez. Önünde duruyor defter. Onu Silivri'ye götürdüler, Ergenekon üyesi diye. Aslında Silivri'yle götürme nedenleri, rüşveti kapatmak için. Sanıyorlar ki biz bunları unuttuk. Rüşvet defterini gönderdim. Arzu ederse hapishaneden yazılan mektubu da gönderirim. Yapacağı bir şey var: İki tane mülkiye müfettişi görevlendirecek. Yapacağı bir şey daha var... Bir savcı soruşturmayı yaparken bu defteri niye görmez? Bu savcı defteri görmeyip de neyi görecek? Sonuna kadar takip edeceğiz. Başbakanlık koltuğunda otur, milleti soyanlara ses çıkarma... Bunun mücadelesini vereceğiz. Şimdi defter Recep Bey'in önünde. Ne yapacağını hep beraber göreceğiz.''