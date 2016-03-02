Kılıçdaroğlu'ndan Meclis Başkanı'na yanıt: Patronlu başkanlık rejimine kapı açan çalışmanın parçası olmayız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Anayasa Komisyonu'nun tekrar kurulması için yaptığı çağrıya mektupla yanıt verdi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, "Patronlu başkanlık rejimine kapı açan çalışmanın parçası olmayız. Parlamenter sistem mutabakatının baştan sağlanması zorunlu" dedi.
CHP lideri, önceki komisyonda üzerinde anlaşılan 60 maddenin, yargıya ilişkin hükümler eklenerek Meclis’e sevkedilmesini de önerdi.
CHP Heyeti, Başkanlık Sistemi' tartışmaları nedeniyle 3. toplantıda Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan ayrılmıştı.
Bu gelişmenin ardından Kahraman da Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi parti liderine, "Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na geri dönün" çağrısı yapan mektup göndermişti.