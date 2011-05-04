Kılıçdaroğlu: Mazot bitti beygire kaldık, dana gitti Angus’a kaldık

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'da yaptığı miting sırasında, vatandaşın açtığı 'Aç Kurtlar Partisinden kurtarın bizi' afişine karşı hayranlığını belirtmesinin ardından, bu kez de Kars'ta mest oldu. CHP Liderini mest eden ise yine kendisini dinlemeye gelen bir vatandaşın açtığı afiş oldu. 'Anam rahmetli oldu babamı getirdim' yazılı afişi işaret eden Kılıçdaroğlu, 'Çok güzel bir pankart, bayıldım' diyerek AKP'yi afiş üzerinden eleştirdi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars’taki hayvan pazarını gezdiğini anımsatarak, "Bir Allah’ın kulu bile çıkıp ’benim şikayetim yoktur’ demedi. Herkes şikayet ediyor. Ve orada güzel bir laf duydum. Diyor ki: Mazot bitti beygire kaldık. Dana gitti Angus’a kaldık. İşte zamcı Recep’in ülkeye getirdiği tablo bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Kars Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.

Kars’a pek çok kez geldiğini, ancak ilk kez bu kadar mağdur edildiğini gördüğünü ileri süren Kılıçdaroğlu, aydınların, çiftçilerin, üreticilerin, alın teri döken, emeğiyle geçinen, barışı, kardeşliği içselleştirmiş kişilerin kenti Kars’ın AKP iktidarı döneminde zor günler geçirdiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, 1937 yılında Canlı Hayvan İhracatçıları Birliğinin kurulduğu Kars’ta, bugün hayvancılığın bittiğini, tarımın yapılamadığını, esnafın zor günler geçirdiğini, üretimin durduğunu, turizmin öldüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, halkın iktidarında Kars’ı yeniden eski günlerine kavuşturacaklarını kaydetti.

Kars, Ardahan ve Iğdır’da 1 milyon 200 bin olan canlı hayvan sayısının 300 bine düştüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle dedi: "Size sözüm var, yetki verin halkın iktidarında Kars’ı eski görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Karslı üzerine düşeni yaptı. Geldiler vaat ettiler, ’şunu yapacağız, bunu yapacağız’ dediler. Karslı da dedi ki: Madem yapacaksın söz sana milletvekili veriyorum. Verdi de. Onlar ne verdi Kars’a? Açlık ve yoksulluk verdiler. Karslı'dan bir isteğim var. Benim söylediklerim doğru değil ise AKP’ye oy vermeye devam. Benim söylediklerim doğru ise AKP’yi sandığa gömmeye hazır mısın? Beraber mücadelesini vereceğiz. Beraber kavgasını vereceğiz." Kars’ta şeker fabrikasının özelleştirilmesini eleştiren Kılıçdaroğlu, "Size sözüm var. 13 Haziran’da halkın iktidarını kuralım, sadece Kars’ta değil, Doğu ve Güneydoğu’daki hiçbir şeker fabrikasını özelleştirmeyeceğiz. Orada çalışacaklar, orada üretecekler" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a bir televizyon kanalında tartışma teklifini yineleyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Ben AKP’nin ve yöneticilerinin gövdesini silkeliyorum, dallarını da siz silkeleyeceksiniz. Hep beraber yapacağız biz bunu. İki de bir zamcı Recep diyor ki: Efendim Kemal Kılıçdaroğlu, şunu yaptı, bunu yaptı. Eyvallah diye bilirsin.

Ben ona bir çağrıda bulunuyorum. Sen yürekli adamsan gel, televizyona beraber konuşalım. Kim doğruyu söylüyor, kim halkı kandırıyor? Karşıma çıkabilir mi? Ben de biliyorum çıkamaz. Çıkması için iki şart lazım. Bir; temiz olması lazım, verilmeyecek hesabının olmaması lazım. İki; mangal gibi yürek lazım. Ben ne söylüyorsam, neyi ifade ediyorsam bilin ki doğrudur. Yanlışsa gelir karşıma der ki: Sen yanlış söylüyorsun, bak belgesi buradadır. Ben doğruyu söylüyorsam, gelsin karşıma ona neleri yapacağımı o çok daha iyi bilir. Korkuyor zaten.

Niye diyorum zamcı Recep? En son benzine bir zam daha gelmiş. İnsaf, insaf artık. Çiftçi dünyanın en pahalı mazotunu, gübresini, ilacını, elektriğini, yemini kullanır. Yetmiyor bir zam daha. Ne söyleyeyim ben şimdi buna? Allah aşkına zamcı Recep dediğim zaman haksızlık mı yapıyorum? Sabah zam, akşam zam.

Olmaz, olmaz. Benim çiftçiye sözüm var, mazotu 1,5 lira yapacağım. Ne derlerse desinler, ne söylerlerse söylesinler. ’Efendim kaynağını nereden bulacaksın?’. Bu memlekette kaynak var. Biz biliriz kaynağı nereden bulacağımızı. Hortumları keseceğiz. Hiçbir evde çocuklar yatağa aç girmeyecek. Hiçbir aile ’benim gelirim yok çocuklarıma kahvaltı veremiyorum’ diyemeyecek."



"Parlamentoya gönderdiğiniz vekilleriniz iyi uyudular"

CHP’nin "önce insan", insanı düşüncesiyle, etnik kimliğiyle, inançlarıyla Allah’ın yarattığı en değerli varlık olarak gördüğünü ifade eden Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmediklerini savundu.

Türkiye’deki yoksulluğu bitirmek için aile sigortasını getireceklerini belirten Kılıçdaroğlu, 1971’de Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosundan bir yasa geçtiğini, uluslararası çalışma örgütünün 102 sayılı sözlemesinin bir kanunla kabul edildiğini anlattı. Bu sözleşmeye göre, Türkiye’nin 9 sigorta dalından biri olan aile sigortasını getireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yıl kaç 1971. Şimdi 2011. Allah’ın izniyle 40 yıllık hayali gerçekleştireceğim. Bu ülkede çocuklar yatağa aç girmeyecek" diye konuştu.

Kars’taki hayvan pazarını ziyaret ettiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir Allah’ın kulu bile çıkıp ’benim şikayetim yoktur’ demedi. Herkes şikayet ediyor. Ve orada güzel bir laf duydum. Diyor ki: Mazot bitti beygire kaldık. Dana gitti Angus’a kaldık. İşte zamcı Recep’in ülkeye getirdiği tablo bu.

Bu tabloyu Karslılar içine sindirmiyorsa 12 Haziran’da sandığa gidecekler ve yeniden, ama yeniden düşünsünler. İki dönemdir Kars AKP’ye güzel davrandı. Ben güzel davrandılar diyorum, arkadaşımız diyor ki: Evet Mecliste güzel uyudular.

Sizin seçip Parlamentoya gönderdiğiniz vekilleriniz iyi uyudular. Ben de biliyorum. Aslında ben bu kadar konuşuyorum, ama acaba hata mı yapıyorum diye de düşünüyorum. Neden biliyor musunuz? İki dönemdir parlamentodayım. Çıkıp da bir AKP milletvekilinin ’ya Kars’ın böyle bir derdi var, sorunu var. Kars’ın sorunu çözülsün’ dediğini duymadım."



