-KILIÇDAROĞLU MARDİN'DE EL ÖPTÜ MARDİN (A.A) - 08.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Eğer toplumun eğitilmesini istiyorsak, kadınların eğitilmesi lazım. Kadın okuduğu zaman ilk eğiteceği kişi erkeklerdir. Erkekler eğitildiği zaman kadına şiddeti uygulamazlar'' dedi. Kılıçdaroğlu, Mardin'de Cumhuriyet Meydanı 1. Cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi ve bu sorunları grup toplantısında dile getireceğini bildirdi. Vatandaşlarla görüşmesi sırasında yaşlı bir kadın Kılıçdaroğlu'na Kürtçe olarak barış istediğini söyledi. Esnafın, şekerli badem, nar suyu ikram ettiği Kılıçdaroğlu, daha sonra Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesinin telkari atölyesini gezdi. Burada gümüş işlemeciliği konusunda bilgi alan Kılıçdaroğlu'na gümüş tesbih hediye edildi. Cadde üzerine kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Kılıçdaroğlu, bir kadının elini öperek, kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra spor salonuna geçen Kılıçdaroğlu, burada eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Etkinlikte, CHP'nin aile sigortası projesi Türkçe, Kürtçe ve Arapça sinevizyon gösterisiyle tanıtıldı; bölge illerinden kadınlar yaşadıkları sorunları anlattı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, her zaman kadınların yanında olduklarını belirterek, yeri geldiğinde güzel laflar edildiğini, ''cennet anaların ayağı altında'' dendiğini, ancak kadına şiddetin sürdüğünü belirtti. Kadınlara şiddeti her yerde, her ortamda reddedeceklerini, kadınları baş tacı edeceklerini, kadınları bu toplumun en güçlü unsuru haline getireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Hayatımızın yarısı kadınlar. Bir arada oturuyoruz, evleniyoruz. Çoluk çocuk sahibi oluyoruz. Çocuklar anneyle dertlerini paylaşır, önce dillerini anne ile öğrenirler. Kültürlerini anneden öğrenirler. O zaman yapacağımız bir şey var. Az önce bir kadın konuştu. 9 çocuk annesi ve kızlarını okutuyor. Eğer toplumun eğitilmesini istiyorsak, kadınların eğitilmesi lazım. Kadın okuduğu zaman ilk eğiteceği kişi erkeklerdir. Erkekler eğitildiği zaman kadına şiddet uygulamazlar. Erkekler eğitildiği zaman kadını baş tacı ederler. Bir evde en büyük sorunu yaşayanlar kadınlardır. Diyarbakır'da eğer bir sorun yaşanıyorsa, bir evde eğer tencere kaynamıyorsa bunun acısını ancak anneler bilir. Annelere bu açıdan saygı duymamız gerekir.'' Bir proje geliştirdik. 'Aile sigortası getireceğiz' dedik. Halkın iktidarında sizin izninizle oylarınızla CHP iktidarında hiçbir ailenin geliri ayda 600 liranın altına düşmeyecek. Bu sözü veriyoruz. CHP bütün kadın kardeşlerimizin evidir. Seçme, seçilme hakkını veren CHP'dir. Sandığa gidin oyunuzu kullanın dediler. Bu yetkiyi verdiler. Ama bu yetkinin yerinde ve zamanında kullanılması için kadının siyasette daha fazla olması için kadının okuması, yazması, üniversiteye gitmesi, iş hayatına atılması gerekiyor. Kadının, erkeğin yanında omuz omuza beraber çalışması gerekiyor.'' Kılıçdaroğlu, kadının ekonomik güvencenin aile sigortası olacağını, çocuk sayısı fazla ise evde engelli varsa, anne ve baba ile kalınıyorsa sigortadan alınacak miktarın artırılacağını, aile sigortasıyla her ay düzenli olarak kadının banka hesabına para yatacağını kaydetti. Aile sigortasıyla kadının evde daha güçlü olacağını, erkeğin, kadından harçlık isteyeceğini ve kadının artık evin temel direği olacağını kaydeden Kılıçdaroğlu, kadının kömür, makarna yardımı gibi bir beklenti içinde olmayacağını, sosyal devletin onlara bakacağını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından sahne alan sanatçı Züleyha, değişik dil ve lehçelerde şarkılar söyledi.