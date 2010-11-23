-KILIÇDAROĞLU KURULTAY İÇİN NABIZ TUTUYOR TBMM (A.A) - 23.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay yapılıp yapılmaması konusunda milletvekillerinin nabzını tutmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grubundaki konuşmasının ardından Meclisteki makam odasına geçerek bazı milletvekilleriyle görüştü. Milletvekilleriyle bayramlaşan Kılıçdaroğlu, ayrıca kurultay yapılıp yapılmaması konusunda da görüşlerini sordu. Kılıçdaroğlu, Meclisten ayrılırken gazetecilerin, ''Milletvekilleriyle görüşmeniz devam edecek mi?'' sorusunu ''Daha edecek'' diye yanıtladı. Milletvekillerine kurultaya yönelik bir anket verilip verilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, herhangi bir anketin söz konusu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, görüşmelerde belli bir eğilim ortaya çıkıp çıkmadığına ilişkin soruya ise ''Henüz çıkmadı'' karşılığını verdi.