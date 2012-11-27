Kılıçdaroğlu: Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında dokunulmazlık tartışmalarına ilişkin, “CHP'nin görüşü çok açık; kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, TBMM'de ne işi var?” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Klıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

-Uludere annelerine söz veriyorum. Bunun sonunu bırakmayacağız. Onlar da bizim çocuklarımız. 35 yurttaşın katlinden sorumlu olan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır.

-Sınır ötesi yetkisini Meclis hükümete vermiştir. Hükümet te yetkisini katlederek kullanmıştır. Bunun hesabını soracağız.

-Açlığa mahkum ettiğniz öğretmenler çocuklara bir şey vermez. Öğretmenin para sorunu olmamalı, geleceğe hazırlamalı.

-24 Kasım öğretmenler günü hep beraber öğretmenlerin sorunlarını tanrtışıyoruz. Öğretmenler için ağlama duvarı. CHP iktidarında atama bekleyen öğretmen kavramı olmayacak

-Öğretmenin derdi var da çiftçinin derdi yok mu? Pırasayı limonu ithal ediyoruz. Yaklaşık 500 bin yurttaş kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Yaklaşık 1 milyon yurttaş banka kredi taksidini ödeyemiyor. Bu tablo AKP iktidarının 10 yılda getirdiği tablodur. Bu ülkenin umudu vardır, bu ülkenin CHP'si vardır. Borcunu ödeyemeyenlerin ilk 9 aydaki artışı yüzde 68

-Çiftçi haline baksın, işsizler emekliler halie baksın ve dönüp kendine sorsun. Memnun muyum değil miyim. Memnunsanız gidih AKP'ye oy verin, değilseniz onun da adresi belli CHP

-Dizi film ile belgeseli karıştıran adam Türkiye'nin fizikçisini mi belirleyecek? Hani bu ülkede para çoktu? 70milyan lira için Türkiye geleceğini satamaz, karartamaz. Türkiye o uluslararası kuruluşun parçası olmak zorundadır

-At atabildiğin kadar. Dış politikada atarsen kimse yemez. Dışarıda farklı. Sen bir devlete karşı yapyorsun desteksiz atıyorsun. Sonra dönüyorsun neden böyle oldu diyorsun. Patriotlar için Başbakan aynen şunları söylüyordu: "NATO'dan füze talebimiz olmadı iddialar asılsız." Libya için de aynı şeyi söylüyordu

-Vah bu ülkenin haline. Patriot için talepte bulunuyoruz. Başbakan benim haberim yok diyor. Kendi halkına yalan söylüyor. Patriot istemedik diyor. Milli Savunma Bakanlığı'nı haberi yok diyor. 22 Kasım'da AKP sözcüsü açıklama yapıyor. Diyor ki tetiği bizde olacak diyor. Hani Başbakanın haberi yoktu. 2 saat sonra düzeltme yapıyor. NATO ve Türkiye ortaklaşa yürütecek diyor

- Patriotlar bize niye gelecek? Çıkıp bize açıklasınlar. Suriye'den balistik füze tehdidi oldu mu? Niçin altı ay önce değil de şimdi geliyor? Uçuşa yasak bölge oluşturacağız diyorsanız onu da çıkıp söylesin. Bu millet bilsin. Yoksa Kürecik üssünü korumak için mi? israil'i korumak için mi geliyor?

-Aslan parçası El cezire'ye demeç veriyor. Bundan böyle Gazze'ye gidecek gemilerimize donanmamız eşlik edecek diyor. Aslan parçasına 'Türk savaş gemileri limana kadar gidecekse seni alnından öpeceğim dedim. Aradan 1 yıl geçti alnından öpme fırsatı olmadı. Bunu söyleyeceksin sonra başbakanım diye ortada gezeceksin.

-Çapsız adamımız gitti Gazze'ye Ağlamaya gitti. Emin olun yapmacık fotoğraf.. Ağlayacaksan binlerce şehit ailesi var, onlara sarıl ağlasaydın bari. Efendim ateşkes sağlandı, iki saat sonra Gazze'ye bir füze daha. Rol kaparsan böyle olur. Obama Mursi için "keskin bir nişancı ne söylediyse yerine getirdi" diyor. Mursi'nin başarısı var. Bizimkiler rol kapmaya çalışıyor. Bu ülkenin insanları buun yemez.

-Bir şey yapmayacaksan Davutoğlu'nu görevden al. Türkiye iyi yönetilmiyor. Her yuttaşın sorunları var. Türkiye bilmden koparılıyor. Türkiye çağdaşlıktan koparılıyor. Türkiye özgürlüğe muhtaç. Türkiye bağımsız medyaya muhtaç. İşin özü şu Türkiye CHP'ye muhtaç.

'Kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısının ardından gazetelerin, BDP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması tartışmalarına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"CHP'nin görüşü çok açık; kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıklar kalksın. Yolsuzluk yapanın, hırsızlık yapanın, ihaleye fesat karıştıranın, TBMM'de ne işi var? Bunları yapan insanlar halkın çıkarlarını düşünmezler, o nedenle bizim dokunulmazlıklar konusundaki tavrımız belli. A'nın dokunulmazlığı kalksın, B'ninki devam etsin, bu değil. İlke kararı alacağız, ilkeli siyaset izleyeceğiz. Biz ilkeli siyaset izleriz. Nedir ilkemiz; kürsü dokunmazlığı olsun, milletvekili düşüncesini söylesin ama onun dışında dokunulmazlıklar olmasın, kabul etmiyoruz."