Kaplan'dan Erdoğan'a dokunulmazlık yanıtı: Bize dokunan siyaseten yok olur

BDP'li Hasip Kaplan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dokunulmazlıklarla ilgili açıklamasına, "Arkamızda halkın gücü olmasa bir saniye nefes aldırmazlar. Ama bize dokunanlar, siyaseten hep yandılar yok oldular.'' dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam İspanya gezisine çıkmadan dokunulmazlıklar ile ilgili yaptığı açıklamaya, BDP'nin Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan Twitter'dan yanıt verdi.

Kaplan, "Bize mecliste dokunmak isteyenin keşke hırsızlık, sahtekarlık, ihaleye fesat yolsuzluğundan fezlekesi olmasaydı, nerdesin ilahi adalet" dedi. Kaplan, dokunulmazlıklarının zaten olmadığını da savuranak, "Dokunulmazlığımız kalkacakmış, hayret, varmıydı ki? Seçilmişleri atanmışlara ezdiren bir düzen, yönetim, milletin iradesine saygı duymuyor ki. Arkamızda bizi seçen irade halkın gücü olmasa bir saniye nefes aldırmazlar, ama bize dokunanlar siyaseten hep yandılar, yok oldular " diye yazdı.

Başbakan'ın BDP'lilerin dokunulmazlığını kaldıracaklarını söylemesinden sonra sosyal medyada BDP'liler toplumsal olaylarda çekilen ve BDP lideri Selahattin Demirtaş, Grup Başkan vekili Pervin Buldan ile Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir'in müdahalelere maruz kaldığını gösteren fotoğraflarını paylaştıkları görüldü.

Erdoğan ne dedi?

Başbakan Erdoğan, dün akşam İspanya ziyareti öncesi havaalanında gazetecilerin BDP'lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili soruları üzerine şunları söyylemişti:

"Parlamentoya, özellikle bazı teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde, bu fezlekeleri aramızda değerlendirmek suretiyle alışılmışın dışında bir karar vermeyi düşünüyoruz. Milletvekili ne konuştuğunu bilmeli, hareketlerine dikkat etmeli. Silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çağırmak. Bunlar asla TBMM çatısı altında olanlara yakışmaz. Bunun da ötesinde kendisine, 'Bölücü terör terör örgütünün uzantısı' sıfatını vererek, bu şekilde bir yaklaşım tarzı içine girenler noktasında da Parlamento'da çok daha farklı bir uygulamanın olması gereğine inanıyorum. Şu anda, bu şekilde 800'ü aşkın dosya var. Bunlar sıradan dosyalar değil. Önümüze geldiği anda kararı da vereceğiz."