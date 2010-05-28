Kılıçdaroğlu: Küçük insanlar küçük işlerle uğraşır

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisine (PM) seçilen Sencer Ayata, Nihat Matkap ve Enver Aysever'in PM üyeliklerinin iptali için yapılan başvuruyla ilgili olarak, ''Bazı küçük insanlar, küçük işlerle uğraşmayı kendileri için gerekli görürler. Sanıyorum bu da onlardan birisidir'' dedi.



Kılıçdaroğlu, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun 65. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla Rixos Otel'de düzenlenen kokteyle katıldı.



Kokteyle CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek ile birlikte gelen Kılıçdaroğlu, ''Meclis'e gönderilen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı'na bakma imkanınınız oldu mu?'' sorusu üzerine, ''Gelir İdaresi Başkanlığı ile ilgili düzenlemeler var. Biz Gelir İdaresi Başkanlığının bağımsız olmasını istiyoruz. Çünkü politik tercihlerle vergi denetimi yapmak doğru değildir. Türkiye eğer politik tercihlere dayalı bir vergi inceleme süreci başlatırsa bu iş dünyasında beklemediğimiz ölçüde tepkiyle karşılanır. Geçmişte bunun bazı örnekleri oldu. Keşke siyasi otoriteden arındırılmış bağımsız bir Vergi İdaresi olsa'' diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu, ''(Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bağımsız bir yapı getiriyoruz) dedi. Siz yasayı inceleyebildiniz mi? Bu argümanları görebildiniz mi?'' sorusunu ise şöyle yanıtladı:



''Sayın Bakana verilen yetkiler fazla. Gelir İdaresi Başkanlığının, siyasi otoriteye bağlanmış olması ve bu otoritenin izniyle başlatılması bir anlamda... Çünkü yapılacak olan planlar sayın Bakanın onayına sunulacak. Bunlar doğru değil. Eğer biz batının standartlarında daha çağdaş, uygar bir vergi denetim modeli seçeceksek, bunu ekonominin gereklerine uygun olarak yapmamız ve yapılandırmamız lazım. Ama ekonominin gereklerine göre değil de siyasi otoritenin gereklerine göre siz bir vergi denetim süreci başlatırsanız bu ileride onarılamaz sorunlar doğurabilir. Vergi denetiminde temel amaç, vergi mükellefini hatalardan arındıracak bir süreci yaşatmaktır.''



Kılıçdaroğlu, başka bir gazetecinin, ''İşsizliğe her vurgu yaptığınızda kaynağınız soruluyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?'' sorusu üzerine, şunları kaydetti:



''Eğer bir şey söylüyorsak, bunu mutlaka araştırıyoruz, ilgililerle görüşüyoruz, bu konunun uzmanlarıyla bir araya geliyoruz ve ondan sonra seslendiriyoruz. Sayın Başbakan eğer işsizliği yüzde 10 oranına indirecekse bundan sadece mutluluk duyarız. Nitekim parlamentoya sundukları tasarıda, kamu görevlilerinin alımıyla ilgili ciddi rakamlar getirmişler. Demek ki eleştiriler Hükümet tarafından da dikkate alınıyor. Bundan da son derece memnunum. Ama işsizlik sorununu çözmenin temel yolu, üreten ekonomiden geçer.''





