Kılıçdaroğlu: KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almaya davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan alan ve mülakatta elenenlere hukuksal destek vermek için "torpileson.com" sitesini kurduklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu torpil işinin peşini bırakmayacağımı söylemiştim. KPSS’de yüksek puan alıp, sözlüde elenen gençlerimizi, bizden hukuksal destek almak üzere, bu siteye başvurmaya davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları için Bakan Mahmut Özer'le görüşmek üzere geldiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Kapısına kilit vurulan MEB'in önünde açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diyen Bakan Özer'e, "Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır" sözleriyle yanıt verdi.