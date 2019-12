-Kılıçdaroğlu: Kimse bu ülkeyi bölemez SARIVELİLER (A.A) - 15.10.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Kim gelirse gelsin Türkiye'ye, kim ne söylerse söylesin, bu ülkenin ruhunda ve dokularında Kuvayımilliye ruhu varsa kimse bu ülkeyi bölemez'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Karaman gezisi kapsamında Sarıveliler ilçesi ile buraya bağlı Göktepe beldesini ziyaret etti. İlk olarak Göktepe beldesi CHP teşkilatını ziyaret eden Kılıçdaroğlu, burada toplanan partililere hitap etti. Partililerden çok çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, ÖTV'de yapılan son düzenlemeleri de eleştirdi. ''Bu ülkede halk için çalışanları iktidara getirmeniz lazım'' diyen Kılıçdaroğlu, o iktidarın adının ise CHP olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, burada partililerin sorularını da yanıtladı. Bir partilinin ''Özerklik sözcüğünü anayasaya koydurtacak mısınız. Başkentin İstanbul'a taşınmasına müsaade edecek misiniz?'' şeklindeki sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''CHP'yi kuran kadrolar Kuvayımilliye kadrolarıdır. CHP'yi kuran kadrolar Kuvayımilliye kadroları ise biz kesinlikle ülkenin bölünmesine asla ve asla kesinlikle izin vermeyiz. Ülke bölünemez. Ülke bir bütündür. Ulusal birlikten yanayız. Bunu bütün açıklığıyla her yerde, her koşulda dile getiriyoruz. Kim gelirse gelsin Türkiye'ye, kim ne söylerse söylesin, bu ülkenin ruhunda ve dokularında Kuvayımilliye ruhu varsa kimse bu ülkeyi bölemez. Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kimliğe dayanan özerkliğe karşıyız. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çünkü bu ülkenin bölünmesine yol açar. Biz bu konudaki düşüncelerimizi her yerde ve her ortamda söyledik. Bir kez daha burada söylüyorum. Bu konuda da ulusal birlikten ve bütünlükten yanayız. Yerel özerkliklere karşıyız. Ama her belediye özerktir. Bu belde belediyesi de özerktir. Belediye Başkanını siz seçiyorsunuz. Belediyelerin meclisi var. Biz belediyelerin daha güçlü olmasını istiyoruz. Daha iyi hizmet etmesini gelirlerinin iyi olmasını istiyoruz. Ama bir bölge, bir il, bir kent için değil. Bütün Türkiye'deki belediyeler için isteriz. Yani eşitliği özerkliği bütün belediyeler için isteriz.'' Kılıçdaroğlu, başkentin İstanbul'a taşınıp taşınmamasına ilişkin soru sorulduğunu da belirterek, ''Kesinlikle hayır'' yanıtını verdi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir partilinin daha önce başka bir partide olan ve daha sonra CHP'ye katılan bir kişinin neden partiye aldığını sorması üzerine, tüm partililerin tek hedefinin halk için çalışmak olması gerektiğini, onun dışında kısır çekişmelere asla izin vermeyeceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Ülkenin bu kadar sorunları varken, zam ve zulüm varken, hapiste binlerce insan yatarken, tutuklu milletvekilleri hapisteyken bizim bu kadar kısır çekişmelerin içine girmemiz asla ve asla doğru değildir. Biz özgür ve bağımsız Türkiye'yi kurmak için yola çıktık. Bunun için küçük hesapları bir kenara bırakacağız. Bizim önümüzde zor engeller var. Ben neden geziyorum? O zor engelleri kaldırmak için... Ve sizden de istiyorum kim olursa olsun hiç kimseyi ötekileştirmeden, CHP'nin ırmağına hep beraber su taşıyacağız. Bu ırmak okyanusa akacak, nehir olacak ve bu ırmak iktidara gelecek.''