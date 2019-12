-KILIÇDAROĞLU KAYGILARINI FÜLE'YE İLETTİ İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile yaptıkları görüşmede, ''AB konusunda yeni başlıkların açılması, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinin hızlandırılması, kendilerinden bu konuda Türkiye'ye daha fazla yardımda bulunmalarının gereği üzerinde durduklarını'' söyledi. Kılıçdaroğlu, Füle ile Conrad Oteli'nde görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından otelin terasında basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Füle'nin Türkiye'ye gelmesinden son derece memnun olduklarını dile getirdi. Yaptıkları görüşmelerde son değişiklikler, dünyadaki değişimler, Tunus ve Mısır'daki gelişmeleri konuştuklarını, Yargıtay ve Danıştay yasasında yapılan değişikliklerle ilgili kaygılarını aktardıklarını, ayrıca bu süreç içinde AB ile yapılan görüşmelerin, müzakere sürecinin tıkanmasından duydukları kaygıları dile getirdiklerini anlatan Kılıçdaroğlu, ''AB konusunda yeni başlıkların açılmasını, Türkiye'nin AB'ye giriş sürecinin hızlandırılmasını, kendilerinden bu konuda Türkiye'ye daha fazla yardımda bulunmalarının gereği üzerinde durduk. Bu bizim demokrasimiz açısından son derece önemlidir, AB sürecinin hızlandırılması, Türkiye'nin geleceği açısından önemli yararlar sağlayacaktır diye düşüncelerimizi açıklıkla ifade ettik'' dedi. -BRÜKSEL'E CHP'DEN TEKNİK HEYET GİDECEK- Olası Anayasa değişiklikleri konusundaki düşüncelerini ve ilkelerini de Füle'ye ifade ettiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''Yargının ve medyanın bağımsızlığı, kamu harcamalarındaki saydamlık konuları üzerinde ayrıntılarıyla duruldu, kendilerine bazı bilgiler de aktardık bu konuda. İlişkilerimizi bundan sonra daha sıklıkla götüreceğiz. Önümüzdeki günlerde bir grup arkadaşımız Brüksel'e gidecek. Sayın Füle, bu teknik grubu bizzat karşılayacağını ve onlarla ilgileneceğini ifade etti.'' -STEFAN FÜLE- Stefan Füle de Avrupa Komisyonu'na girdiğinden beri Türkiye'ye 5'inci kez geldiğini, Türkiye'ye her geldiğinde Türkiye ve AB ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu keşfettiğini belirtti. ''Katılım müzakerelerinin inişleri ve çıkışları olabiliyor. Fakat Türkiye çok büyük ve AB için olumlu etkileri olan bir ülke. Bu çerçevede baktığımız zaman bu süreçte güçlüklerin yaşanması şaşırtıcı değil. Bunlar gayet normal, fakat önemli olan Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi'' diyen Füle, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'ye aylar önce gerçekleştirdiğim ilk ziyaret sırasında şunu belirtmiştim; ben bu görevim kapsamında sadece resmi yetkililerle yoğun temaslar gerçekleştirmeyi amaçlamıyorum. Bunun yanı sıra bu süreçte son derece önemli rol oynayan paydaşlarla da bir araya gelerek, açık ve dostane görüşmeler yapmayı ümit ediyorum demiştim. Türkiye'nin AB katılım sürecinde önemli rol oynayan taraflar bu paydaşlar tabii ki.'' Bu sabah İstanbul'da ''Genişleme Sürecindeki Ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü'' başlıklı bir konferansa katıldığını anlatan Füle, ''Bu konferansın sonrasında da diyaloğumuzu CHP'nin başkanı ile devam ettirebildiğimden dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. İlk görüşmemizden bu yana düzenli olarak diyalog haline dönüştürmüş bulunuyoruz ilişkimizi sayın başkanla ve bundan sonra da bu ilişki daha da güçlenerek devam edecek diye düşünüyorum'' dedi. -''YENİ ANAYASA VATANDAŞLARIN BEKLENTİLERİNİ İÇERMELİ''- Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede ele aldıkları konulara değinen Füle, şunları söyledi: ''Ele aldığımız konulardan ilki yargı reformu ve bunun devamında da eylül ayında kabul edilen anayasa paketiyle ilgili konular. O zaman bildiğiniz gibi bu anayasa paketinin içeriğine ilişkin olarak, bu anayasa paketinin Türkiye'yi AB'ye yaklaştırdığını ifade etmiştik. Ancak aynı zamanda şunu da ifade etmiştik, bir endişemizi dile getirmiştik. Bu sürecin yeterince kapsayıcı olmadığını, kapsayıcı bir diyalog ortamının yaratılamadığını dile getirmiştik ve ilgililerden güvence istemiştik. Daha sonraki mevzuat çalışmalarında ilgili paydaşların görüşlerinin de bu sürece dahil edilmesi konusunda güvence istemiştik. Hem yargı çevrelerinin, hem de sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin... Her aday ülke için bu önemli yasaların kapsayıcı bir süreç dahilinde kabul edilmesi ve AB ilkelerine paralel olarak kabul edilmesi son derece önemli. İşte bu kapsayıcılık ki toplantımız çerçevesinde de bunu dile getirmiştim yine, yeni anayasa hazırlanması ve kabul edilmesi sürecinde dikkate alınması gereken bir konu. Bu yeni anayasanın tüm vatandaşların ihtiyaçları olduğu kadar, beklentilerini de kapsaması, içermesi gerekmektedir. Her iki taraf olarak da katılım sürecinin beklenen hızla ilerlemediği konusunda üzüntülerimizi ifade ettik karşılıklı olarak.'' Füle, şu anda resmi makamlarla özellikle rekabet başlığının açılabilmesinin sağlanabilmesi amacıyla çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''Önümüzdeki aylar içinde bir ivme kazandırılması gerekiyor katılım sürecine bu başlıkların açılabilmesinin sağlanabilmesi için ama aynı zamanda katılım sürecinin kapsamının da genişletilebilmesi, sadece bu 3 başlığın açılmasıyla değil, başka adımlarla da bu kapsamın genişletilmesi gerekiyor'' diye konuştu.