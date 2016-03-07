Kılıçdaroğlu: Kadınlar '3 çocuk' baskısıyla eve bağlanmak isteniyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Meydanlara çıkan kadınlarımız güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor. Kadınlarımızın iş yaşamına katılma hakları ellerinden alınıyor, 'En az üç çocuk' baskısıyla eve bağlanmak isteniyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, "AKP iktidarıyla birlikte yaşamın her alanında artan şiddet en çok kadınlarımızı vurdu. 8 Mart'ı kutlamak için meydanlara çıkan kadınlarımız, güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor; anayasal hakları olan, 'Kadın-erkek eşitliği' talepleri, açıkça göz ardı ediliyor" ifadesini kullandı.

"Her yeni gün en az bir kadın

cinayetiyle sona eriyor"

Kılıçdaroğlu, neredeyse her yeni günün en az bir kadın cinayetiyle sona erdiğini belirttiği mesajında 'çocuk gelin' sayısının da hızla çoğaldığını vurguladı.Kılıçdaroğlu, Özgecan Aslan'ın şahsında şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında anarak şu ifadeleri kullandı:

"AKP iktidarıyla birlikte yaşamın her alanında artan şiddet en çok kadınlarımızı vurdu. Neredeyse her yeni gün, en az bir kadın cinayetiyle sona eriyor. 8 Mart'ı kutlamak için meydanlara çıkan kadınlarımız, güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor; anayasal hakları olan, 'Kadın-erkek eşitliği' talepleri, açıkça göz ardı ediliyor. Kadınlarımızın iş yaşamına katılma hakları ellerinden alınıyor, 'En az üç çocuk' baskısıyla eve bağlanmak isteniyor. Kamu atama ve terfileri, liyakat yerine cinsiyetçi bakış açısıyla yapıldığı için kadın yönetici sayımız gittikçe azalıyor. 'Çocuk gelin' sayısı hızla çoğalıyor, kadına ve çocuklara yönelik cinsel istismar oranları, vicdanı olan herkesi kahredecek bir şekilde artıyor. Oysa bu kötü tabloya karşın adalet, eşitlik ve özgür bir gelecek tahayyülümüzün öncüleri olan kadınlarımız bütün yaşadıklarına karşı çıkarak Türkiye'yi, biz erkekler için de yaşanabilir bir ülke haline getirmeyi başaracaklardır. Tüm toplumumuzun 'Birinci sınıf demokrasi ve insanca yaşam' talebi ancak ve ancak kadınlarımızın elleriyle kuracakları bir gelecekle karşılanmış olacaktır. Ulusal Kurtuluş Savaşı'nda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük destekçisi ve güvencesi olan kadınlarımız, toplumsal barışımızı da sağlayacaktır. Bu duygularla tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum, Özgecan Aslan'ın şahsında erkek egemen söyleminin ürettiği şiddet sonucu hayatını kaybeden tüm kadınlarımızın, genç kızlarımızın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."