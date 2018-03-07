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Politika

Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluşacak

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, kadın muhtarlarla bir araya gelecek

07 Mart 2018 18:24

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın\'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, kadın muhtarlarla bir araya gelecek.
Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nce yarın düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü organizasyonunda, Türkiye\'deki tüm kadın muhtarlar, Kuşadası\'nda ağırlanacak. Konuklar, saat 10.30\'da, Efes Kongre Merkezi\'nde Büyükşehir Belediyesi Kadın Mehteran Grubu\'nun gösterisiyle karşılanacak. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılarak, konuşma yapacak.
Kuşadası\'na bu akşam gelmesi beklenen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, geceyi İzmir\'in Selçuk ilçesi Pamucak sahilindeki bir otelde geçirecek. Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlara yapacağı konuşmadan sonra ise Ankara\'ya gitmek üzere Kuşadası\'ndan ayrılacak.

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