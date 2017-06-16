Kılıçdaroğlu kaç kilometre katedecek; Adalet Yürüyüşü kaç gün sürecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından dün Ankara Güvenpark'tan İstanbul’a ‘Adalet Yürüyüşü’nü başlattı. Kılıçdaroğlu, ilk molasını 4 saat sonra verdi. Kılıçdaroğlu ve beraberindekilerin ilk günkü yürüyüşünü Batıkent Hipodromu'nda sonlandırdı. Kılıçdaroğlu yürüyüş sırasında "Yürüyüşüm gayet güzel gidiyor. Yürüyeceğim. Haklı olduğumuz için dünyaya, Türkiye'ye, bütün insanlara mesaj vermek istiyoruz. Adalet istiyoruz" diye konuştu. 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün ilk günü, 19 kilometrenin katedilmesiyle sona erdi. Yürüyüşün bugün sabah 08.00'de CHP'li tüm vekillerin katılımıyla devam edeceği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘Adalet’ yürüyüşü Güvenpark’taki ilk noktada iki bin kişiyle başladı. Kızılay sonrasında Sıhhiye, Opera, Ulus, İstanbul Yolu, Varlık, Lalegül, Batıkent ve son olarak Eryaman Hipodrum çıkışına geldiğinde Kılıçdaroğlu’na eşlik eden sayısı, polisin verdiği bilgiye göre 10 bin kişiye ulaştı. Katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile ‘adalet’ yazan dövizler vardı. Selvi Kılıçdaroğlu Kızılay’dan sonra yürüyüşe bir süre daha devam edip sonra bıraktı. Oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile nişanlısı ise ilk molaya kadar yürüyüşü sürdürdü.

432 kilometre, 25 gün sürecek

Hürriyet gazetesinden Rifat Başaran'ın haberine göre, 25 gün sürecek 432 kilometrelik yürüyüşün ilk günü, 19 kilometrenin katedilmesiyle sona erdi. Yenimahalle Belediyesinin Hipodrom’da kurduğu çadırlarda geceyi geçirecek olan yürüyüşçüler, yarın sabah İstanbul Maltepe Cezaevine doğru yollarına devam edecekler.

23 mola noktası

CHP’liler İstanbul’a kadar toplam 23 nokta belirledi. Yürüyüşte E-5 Karayolu güzergahı takip edilecek.

Kılıçdaroğlu'ndan yürüyüş sonrası açıklama

Kılıçdaroğlu, ilk günkü yürüyüşün sonunda "Endişeli değiliz. Umarım hedefe ulaşırız. Az önce bir haber geldi. Bir gazeteci arkadaşımızın serbest bırakıldğına ilişkin olarak. Bu bizi mutlu etti. İnşallah İstanbul’a vardığımızda gönül ister ki hapiste hiçbir gazeteci kalmasın.Zaman zaman yolda provokatif eylemler de oldu. O tahriklere kapılmadık. Kapılmayacağız. Biz haklıyız. Adalet için yürüyoruz. Yürümeye devam edeceğiz. Gün gelecek bugün adaletsizliği yaratanlar için de adalet geçerli bir kavram olacak. Onlara da adalet lazım olacak. Biz, onlar adaletsiz yargılandıkları zaman yine yollarda olacağız. Adalet bu ülkede yaşayan 80 milyon vatandaşın hak ettiği bir olgudur. Dolayısıyla kararlılıkla, azimle yolumuza devam edeceğiz.Bir ara uçakta seyahat ederken meclis başkanına şunu söylemiştim: 150’nin üzerinden gazetecini hapiste olduğu bir ülkede siz demokrasiyi dünyaya anlatamazsınız. Gerçekten de demokrasiyi dünyaya anlatamazlar. Bu yürüyüşümüzü uluslararası yayın organlarının da çok geniş bir şekilde verdiklerini söylediler. Bizim televizyonlarımız da geniş bir şekilde vermiş" dedi.

"Akşam burada konaklayacağız"

CHP lideri, "Bu yürüyüşümüz bir şenlik aslında adalet arıyoruz. Endişeli değiliz. Diğer illerde de elbette olacaktır. Adalet bizim için geçerli bir kavram. Diğer illerde ilçelerde adalet yürüyüşü olursa mutluluk duyarız. Akşam burada konaklayacağız. Şenlikli bir akşam olacak. Ben de arkadaşlarımla beraber olacağım" diye konuştu.

Çadırlar kuruldu

CHP Genel Başkanı Bülent Tezcan, Kılıçdaroğlu ve yanındaki CHP’lilerin, hipodromun açık otoparkının bir bölümüne kurulan çadırlarda sabaha kadar konaklayacağını söylemişti. Geceyi bir karavanda geçirmesi beklenen Kılıçdaroğlu yarın sabah saatlerinde İstanbul’a doğru tekrar yola çıkacak.