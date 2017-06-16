BBP'den Kılıçdaroğlu'na: Sokaklar çare değil

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak, "Sokaklar çare değil. Türkiye bir Gezi tecrübesi yaşadı. Bu da şimdi 'Adalet' diye başlayıp Türkiye'yi Allah muhafaza etsin bir kamplaşmaya, ayrışmaya ve iç savaşa sürükleyecek adımlar atılmasına vesile olmasın" dedi.

Eskişehir'de BBP yeni İl binasının açılışına katılan Mustafa Destici yaptığı konuşmada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP camiasına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Destici, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' ile ilgili olarak da şunları söyledi:



"Tabii gönlümüz isterdi ki hiçbir milletvekilimiz tutuklanmasın. Ben dolayısıyla kendisine de, ailesine de, CHP Genel Başkanının şahsında bütün camiasına da geçmiş olsun diyorum. Ama bunu söylerken şunu da ifade etmek istiyorum; hepimiz hukukun içinde hareket etmekle yükümlüyüz. Zaten ülkemiz karıştırılmak isteniyor. Bir fitne tohumu ekilmeye çalışılıyor. Yani Türkiye için en büyük tehlikelerden bir tanesi kamplaşma, ayrışma, bölünme, bunu yapmaya çalışanlar var. Buradan nemalanmaya çalışanlar, bunları fırsata çevirerek Türkiye'yi karıştırmak isteyenler hatta bir iç savaş özlemi içerisinde olanlar var. Bunları görmek lazım. Dolayısıyla biz sayın Kılıçdaroğlu'nu da, diğer parti liderlerimizi de, herkesi, CHP camiasını da, diğer parti camialarımızı da sağ duyulu olmaya, sabırla ve sükunetle hareket etmeye, hukukun tüm yollarını kullanarak sonuna kadar hukukun içinde kalmaya davet ediyoruz. Yani sokaklar çare değil. Elbette ki yasal sistem içerisinde, hukuk içerisinde gösteri hakkı da kullanılabilir, eylem hakkı da kullanılabilir, protesto hakkı da kullanılabilir. Ama burada azami derece dikkat etmek lazım. Türkiye bir Gezi tecrübesi yaşadı. O da ağaç kesiliyor diye, çiçekler koparılıyor diye başlamıştı, neredeyse Türkiye'yi bir iç savaşa götürüyordu, bir ayaklanmaya götürüyordu. Bu da şimdi 'Adalet' diye başlayıp Türkiye'yi Allah muhafaza etsin bir kamplaşmaya, ayrışmaya ve iç savaşa sürükleyecek adımlar atılmasına vesile olmasın."

"Hepimiz adalet istiyoruz"



Mustafa Destici, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Batı'ya seslenerek Türkiye'nin dikta ile yönetildiği şeklindeki sözler söylediğini ifade ederek bunların sehven söylenmişse düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Destici konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Hepimiz adalet istiyoruz, herkes adalet istiyor. Adalete kim karşı çıkabilir ki? Ama sayın Kılıçdaroğlu'nun sabah yaptığı konuşmada, Batı'ya dönerek, 'İşte size sesleniyorum, batıya sesleniyorum. Biz ülkemizde dikta yönetimiyle yönetiliyoruz' sözleri eğer sehven söylenmişse ivedilikle düzeltilmelidir. Yok, bilerek söylenmişse yanlıştır. Yani bu batıyı Türkiye'ye müdahale etmeye mi çağırıyor? Bu kabul edilemez. Dolayısıyla bunu kabul edemeyiz. Yani eski CHP orduyu göreve davet ederdi, şimdi ki CHP de batıyı mı göreve davet ediyor? Bunu kabul etmiyoruz. Bu yanlış. Yürüme hakkı, protesto, eylem hukuk içerisinde doğru ama batıyı göreve çağırmak ne demek oluyor? Biz bunu anlamadık, bunu bize anlatsın. Nereden çıkarıyorlar Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiğini? CHP'nin de ana muhalefet olarak içerisinde olduğu parlamento 2015 yılı 1 Kasım'ında hür seçimlerle oluşmadı mı? İşte Eskişehir'deyiz, bu belediyeleri bu millet seçmedi mi? Yani diktatörlük olaydı buradaki 3 belediye de CHP'nin olur muydu? Cumhurbaşkanı bu ülkede milletin oyuyla seçilmedi mi? Milletin oyuyla seçildi. 16 Nisan referandumunda 'Evet'i millet sandığa vermedi mi? Herkesin milletin tercihine saygılı olması lazım. Ne ordu, ne batı; milli irade, milli irade. Demokrasi ve hukuk çözümü batıda değil, darbelerde değil milli iradede arayacağız. Demokrasimizdeki, hukukumuzdaki eksiklikleri de kendimiz oturarak, çalışarak ve milli iradenin tecellisiyle çözeceğiz."



Destici BBP İl binasının açılışını yaptıktan sonra partisi tarafından şehit yakınları, gaziler ve SMA hastası ailelerine verilen iftar yemeğine katıldı.

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