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NYT: Çekingen kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü memnuniyetle karşılandı

New York Times gazetesi'nin CHP yürüyüşüne ilişkin değerlendirmesi

15 Haziran 2017 23:43

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nü değerlendiren New York Times gazetesi, muhalefetin parçalı yapısından şikayet eden kesimlerin Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

New York Times gazetesinin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

"Genellikle çekingen kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşü, Türkiye'de parçalanmış muhalefet hareketlerini birleştirmeyi başaramamış olması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayanlar tarafından bir strateji değişikliği olarak görüldü ve memnuniyetle karşılandı. Son seçimlerde, otoriter politikaları artıran Erdoğan'ın partisi karşısında CHP yüzde 25 oyda kalmıştı."

Gazete, eski CHP milletvekili Aykan Erdemir'den de görüş aldı. "Bu bir dönüm noktası" yorumunu yapan Erdemir, "CHP, muhalefetin başka unsurları tarafından siyaseti Meclis'le sınırlandırmamak ve sokağa taşımak konusunda bir beklentiyle karşı karşıyaydı. Bana göre bu yürüyüş, çağrılara olumlu bir karşılık oldu" dedi.

 

1991 yılındaki madenci yürüyüşüne benzetti

 

New York Times, Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün, 1930 yılında Gandhi'nin 'Tuz Yürüyüşü' ile kıyaslandığına işaret etti. Erdemir ise 'Adalet' yürüyüşünü, 1991 yılında 100 bin maden işçisinin Ankara'ya gerçekleştirdiği 'Büyük Madenci Yürüyüşü'ne benzetti.

 

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