-KILIÇDAROĞLU: KABUS GİBİ İNMELİYİZ FELAHİYE (A.A) - 25.07.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Recep bey, kısa yoldan köşe dönenleri sever ve onların iktidarıdır Recep beyin iktidarı. Onuruyla ayakta duranların iktidarını kurmak için Recep beylere kabus gibi inmeliyiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, Kayseri'ye gerçekleştirdiği yurt gezisi kapsamında Felahiye ilçesinde düzenlenen Sıtmapınar Şenlikleri'ne katıldı. CHP lideri, AK Parti iktidarını eleştirerek ''Ne demek istiyorlar bunlar 'Durmak yok yolmaya devam, bir sloganları daha vardı 'Büyük düşün'. Yani 'büyük götürün' bunların gözü doymaz'' diye konuştu. AK Parti iktidarının hak, özgürlük, demokrasi diyerek bu kavramların içini boşalttığını ileri süren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Bunların amacı devleti nasıl ele geçireceğiz? Devleti ele geçirip, Recep Tayyip Bey'i nasıl padişah yaparız? Bunların Cumhuriyet'le ilgisi yok. CHP'de yönetim değişti, Recep Bey'in ezberi bozuldu. Sonra kimyası bozuldu, 12 Eylülde de düzenini değiştireceğiz. O düzen inşallah halktan yana olacak. Recep Beyler sandığa gömülecek. Recep Bey kısa yoldan köşe dönenleri sever ve onların iktidarıdır Recep Bey'in iktidarı. Onuruyla ayakta duranların iktidarını kurmak için Recep Beylere kabus gibi inmeliyiz.'' Sadece oy vermenin yetmediğini, seçmenin sandıklara sahip çıkması gerektiğini de ifade eden Kılıçdaroğlu, ülkesini seven herkesi önce 12 Eylül referandumunda ardından genel seçimlerde sandıklara sahip çıkmaya davet etti.