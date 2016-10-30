Kılıçdaroğlu: İzlenimimiz Tezcan'a yönelik planlı bir saldırı olduğudur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'da bir restoranda silahlı saldırıya uğrayan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ı hastanede ziyaret etti, "İzlenimimiz planlı bir saldırı olduğudur. CHP'ye karşı planlı saldırı yapılması bizi üzüyor. Provokasyonlara teslim olmayız. Kendisinin suç dosyası oldukça kabarık" dedi. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin 'saldırganın ülkücü olduğu iddialarını' sorması üzerine Kılıçdaroğlu, "Türkiye’deki bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün ülkücülerin en az bizim kadar vatansever olduğunu biliyorum. Biz nasıl devletin geleceği için endişe taşıyorsak onlar da aynı kaygıyı taşıyor. Böyle bir insan ülkücü olamaz. Ancak ülkücüleri karalar" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Provokasyonu yapanlar umarım kısa süre içinde yargı önüne çıkarılarak gereken cezayı alırlar. Kısa süre içinde saldırganların yakalanması çok önemliydi. Polisimize teşekkür ediyorum

Bizdeki izlenim Bülent Bey’e karşı planlı bir saldırının önceden hazırlandığıdır. Önceden yer ayartıp oraya geliyorlar. Bülent Bey’in masasının hemen yanında oturmak için ısrar ediyorlar. Planlı bu saldırının ortaya çıkarılması çok önemlidir. CHP’ye karşı planlı saldırının yapılması bizi üzüyor.

"Daha önce şehit cenazesinde önümüze mermi atılmıştı. Bu olay o olayın bir benzeridir.

"Bütün CHP’li vatandaşlarıma seslenmek isterim. Ne yarlarsa yapsınlar bildiğimiz doğru yoldan şaşamayacağız. Provokasyonlara teslim olamayacağız.

"Bu ülkede hepimiz barış içinde kardeşçe yaşamak istiyoruz.

"Bu tür provokasyonlar ülkenin bölünmesi için yapılan saldırılardır.

"Kelepçeler devletin nişanı olmaz"

"Kelepçeler devletin nişanı olmaz. Kelepçe takılmışsa suçlu olduğunu gösterir. Kendisinin de suç dosyası kabarık. Ülkücü kardeşlerimize yönelik olarak, evet böyle bir iddia geldi.

"Türkiye’deki bütün ülkücü kardeşlerime seslenmek isterim. Bütün ülkücülerin en az bizim kadar vatansever olduğunu biliyorum.

"Ülkücü olamaz, ancak ülkücler karalar"

"Biz nasıl devletin geleceği için endişe taşıyorsak onlar da aynı kaygıyı taşıyor.

"Böyle bir insan ülkücü olamaz. Ancak ülkücüleri karalar."