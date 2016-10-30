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CHP'li Tezcan'ı vuran saldırgan yakalandı: Kelepçeler devletimin verdiği şeref madalyasıdır!

Kılıçdaroğlu: CHP’ye yönelik provokasyonların arttığını gösteren gelişmelerden biri

30 Ekim 2016 09:34

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı ayağından vuran saldırgan yakalandıktan sonra "Bu kelepçeler devletimin bana verdiği şeref madalyasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Aydın'da bir restaurantta silahlı saldırıya uğradı. Tezcan saldırıda ayağından yaralandı. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Cem Ulucan'ın haberine göre, Aydın’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ı ayağından tabancayla vuran saldırgan Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Tezcan dün, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bir sergiye katıldıktan sonra akşam saatlerinde yaklaşık 30 kişiyle birlikte, CHP Aydın İl Başkanlığı binasının üst katındaki Hamsinoz Restoran’a gitti. Tezcan yemek yerken, bir başka masada arkadaşı Fatih Y. ile birlikte içki içen Alparslan Sargın, bağırarak silahını çekti ve Tezcan’a bir el ateş etti. Tezcan ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Silah sesi üzerine restoranda büyük bir panik yaşandı.

Sargın, arkadaşı Fatih Y. ile kaçarken, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tezcan ameliyata alındı.

"Kelepçeler devletimin bana verdiği şeref madalyasıdır"

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, Sargın’ı yakalamak için çalışma başlattı. Kuşadası’nda yakalanan Sargın, emniyete götürüldü.

Kuşadası’nda yakalandıktan sonra Aydın Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen Alparslan Sargın, burada basın mensuplarının "Saldırıyı neden yaptınız?" sorusuna, "Bu kelepçeler devletimin bana verdiği şeref madalyasıdır" şeklinde cevap verdi. 

Sargın’ın yaralama suçundan sabıkası olduğu belirlendi.

Kılıçdaroğlu:  CHP’ye provokasyon arttı

Hürriyet’e açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırganın şehitleri gerekçe gösterdiği iddiasını duyduğunu belirterek “Başbakan Binali Yıldırım aradı, geçmiş olsun dileklerini aktardı. Kişisel bir husumet olmadığı, Sayın Tezcan’ın CHP’li olduğu için hedef olduğu anlaşılıyor. Bu olay CHP’ye yönelik provokasyonların arttığını gösteren gelişmelerden biri. Daha önce de bana kurşun atmışlardı. Niye yapılıyor? Herhalde özel bir çatışma alanı yaratılmak isteniyor” dedi.  Kılıçdaroğlu, “Saldırganın ‘Şehitlerimiz var. Siz burada ahkam kesiyorsunuz’ diye bağırdığı iddia ediliyor. Size de geldi mi bu bilgi” sorusuna da “İktidarda CHP mi var ki şehitler konusunda bizden şikayet edecek? Kendisi de oradaymış üstelik” karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu ayrıca, “Yaşanan doğrudan doğruya tahriktir” yorumunu yaptı. 

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