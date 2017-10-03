Kılıçdaroğlu: İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock (1) 

\"TEHDİT VE ŞANTAJ İLE İSTİFA EDİYORLAR\"

Hakime TORUN-Nursima KESKİN / ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerdeki istifalara ilişkin, \"Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Niçin istifa ediyorlar iki nedeni olabilir. Bir yolsuzluk vardır mahkeme önüne çıkmak istemiyor. Tehdit ve şantaj ile istifa ediyorlar. İki, FETÖ\'nün üyesidirler Bylock kullanmışlardır bu nedenle önlerine konmuştur istifa edeceksiniz deniyordur istifa ediyorlar. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock. İstifa ediyorlarsa gerekçe budur\" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, \"Benim umudum bu ülkenin insanları. Nasıl milli Kurtuluş Savaşı\'nı verip onurlu bir duruş sergilediysek şimdi aynı savaşı demokrasi, güzellikler, insan hakları için vereceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz\" dedi.

\"AMERİKALILARA BAŞSAĞLIĞI VE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZİ İLETİYORUZ\"

ABD\'deki saldırıya ilişkin Kılıçdaroğlu, \"Terörden büyük asılar çekmiş bir ülkenin sorumlu bir kişisi olarak ifade ediyorum; teröre karşı bütün ülkelerin ortak tavır sergilemesi lazım. Amerikalılara başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Umuyoruz dünya ve Türkiye terörden tümüyle kurtulur\" dedi.

\"BERBEROĞLU\'NUN TOPLU İĞNE KADAR SUÇU YOK\"

Kılıçdaroğlu, \"Hapishaneler tıka basa doldu. Damatlar, parası olanlar, dayısı olanlar yani siyasi desteği olanlar dışarıda. Bizim onurlu, saygı duyduğumuz bir milletvekilimiz var. Saygı ile selamlıyorum. Açıkça söylüyorum, Berberoğlu\'nun toplu iğne kadar suçu yok. Kararı veren hakim hâkim değil. İktidar partisinin hakimi ve savcıları bu kararı aldılar. Gün gelecek onuru ile Enis bey dışarı çıkacak. Ama onu mahkum edenleri ettirenleri tarih unutmayacak yazacaktır. Berberoğlu olayında alt mahkeme üst mahkemeye açıkça meydan okumuştur. Bu gücü siyasi otoriteden alıyor\" diye konuştu.

\"YSK\'NIN İÇİNE YERLEŞTİRİLEN BİR GURUP ÇETE İLE GAYRİ MEŞRU BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ GEÇTİ KABUL ETMİYORUZ\"

Kılıçdaroğlu, \"YSK\'nın içine yerleştirilen bir gurup çete ile gayri meşru bir anayasa değişikliği geçti kabul etmiyoruz. Her darbeci kendi darbe hukukunu hazırlar. Kendi hukuklarını hazırlıyorlar\" dedi.

\"KADİR TOPBAŞ\'A SORUYORUM; SİZİ KİM ADAM YERİNE KOYMADI?\"

Son günlerdeki istifalara ilişkin Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı: \"Demokrasilerde seçimle gelen seçimle gider. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa istifa eden kişi kendi seçmenine hesap vermek zorundadır. Gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Sayın Kadir Topbaş istifa etti. Topbaş\'a sordular, \'yorulduğunuz için mi\' \'hayır\' dedi. \'Niçin istifa ettiniz\' \'beni adam yerine koymadılar.\' Şimdi Kadir Topbaş\'a soruyorum; sizi kim adam yerine koymadı? Ben buna isyan ediyorum sen sinene çekiyorsun. Olmaz İstanbullulara hakarettir çık açıkça şu gerekçe ile de. Şimdi benzer şekilde başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edecek mi etmeyecek mi? İstifa edenler suçludur. Ama istifa etmeyip direnen ben haklıyım beni halk seçti siz beni istifa ettirmezsiniz diyenlere de hep saygı duyarım.

İSTİFA EDENLERİN YAKASINDA İKİ TANE ROZET VARDIR; BİR TANESİNDE YOLSUZLUK BİR TANESİNDE BYLOCK

Niçin istifa ediyorlar iki nedeni olabilir. Bir yolsuzluk vardır mahkeme önüne çıkmak istemiyor. Tehdit ve şantaj ile istifa ediyorlar. İki, FETÖ\'nün üyesidirler Bylock kullanmışlardır bu nedenle önlerine konmuştur istifa edeceksiniz deniyordur istifa ediyorlar. İstifa edenlerin yakasında iki tane rozet vardır; bir tanesinde yolsuzluk bir tanesinde Bylock. İstifa ediyorlarsa gerekçe budur. İstifa etmeleri bu olayı kapamaya yeter mi? Bank Asya\'nın önünden geçen adamı hapise atıyorsun yolsuzluk yapan Bylock kullanana hiçbir şey yapmıyorsun. Ne diyorsun görevinden ayrıl yoksa seni mahkemeye çıkarırım suçu gizlemek suçluluktur. Sanıyorlar ki kurtulacağız. Günü gelecek hesabını verecekler. İstifaya zorlamak demokrasiye aykırıdır. Varsa bir şey çıkar mahkemeye hesabını verir.\"

\"SÖZCÜ GAZETESİ\'Nİ FETÖ İLE BİR GÖSTERMEK AKLI KAYBETMEK DEMEKTİR\"

Kılıçdaroğlu, \"Beni ziyaret eden Binali Yıldırım\'a Cumhuriyet ve Sözcü Gazetelerine operasyondan söz ediliyor diye sordum. \'Yok böyle bir şey\' dedi. Bir süre sonra operasyon yapıldı. Şimdi Sözcü\'nün sahibine silahlı terör örgütü yöneticiliğinden savcı iddianame hazırlandı. Sözcü Gazetesi\'nin FETÖ ile ne ilgisi var? Yazarlarının ne ilgisi var? Sözcü Gazetesi\'ni FETÖ ile bir göstermek aklı kaybetmek demektir. Eğer Sözcü\'nün yayın çizgisine siz müdahale edecekseniz o yayın çizgisine önce ben sahip çıkacağım. 17- 25 \'te neden bu yayınları yaptılar? O savcıya sormak işitiyorum; o ayakkabı kutusu yalan mıydı? Bakanın kolundaki milyarlık saat yalan mıydı? Oğlum paraları sıfırladın demek, 4 bakanın istifası yalan mıydı? Bir de unvanında cumhuriyet savcısı yazıyor. Senin ne cumhuriyet ne de savcı ile ilgin var. Oraya büyük harflerle sarayın savcısı yazarsan sana saygı duyacağım\" ifadelerini kullandı.