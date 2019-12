-KILIÇDAROĞLU İŞSİZ ÜNİVERSİTELİLERE SESLENDİ HATAY (A.A) - 30.04.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''(Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok) diyen bir kişi 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık koltuğunda oturuyor. 12 Haziran'da bütün işsizlere sesleniyorum, özellikle de iş bulamayan üniversitelilere sesleniyorum. Size 'iş bulmasanız da olur' diyen bir Başbakana ders vermeye hazır mısınız?'' dedi. Kılıçdaroğlu, Hatay'da, Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen mitingde sözlerine ''Görüyorum ki siz hazırsınız, Kemal kardeşiniz de hazır. Beraber yürüyeceğiz, beraber mücadele edeceğiz ve inanın gücümüzü birleştirdiğimiz zaman haramilerin iktidarını yıkıp halkın iktidarını koruyacağız, kararlıyım bu konuda'' diyerek başladı. Hatay'ın Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birisi olduğunu; ancak son 9 yılda kan kaybettiğini savunan Kılıçdaroğlu, halka, ''Hatay'da işsizlik var mı?'' sorusunu üç kez sorup, ''evet'' cevabı alınca, ''Bunu söyleyin ki belki Ankara'dan Recep Bey duyar da bu memlekette işsiz olduğunu öğrenir'' dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi: ''(Her üniversiteyi bitiren iş bulacak diye bir şey yok) diyen bir kişi 21. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nde başbakanlık koltuğunda oturuyor. 12 Haziran'da bütün işsizlere sesleniyorum, özellikle de iş bulamayan üniversitelilere sesleniyorum. Size 'iş bulmasanız da olur' diyen bir Başbakana ders vermeye hazır mısınız? Eğer başka bir ülkede başbakan bunu söyleseydi, bırakın iktidarda kalmayı o gün oturduğu koltuktan ayrılırdı. Bunlar koltuğa yapıştılar, ayrılırlar mı? Ama halkın gücü var. Halkın gücüyle onları 12 Haziran'da indireceğiz biz.'' CHP'nin ilkelerinde ayrılık, gayrılık olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Yurttaşlarımızı birleştirmek, onları kardeş havası içinde barış coğrafyasında yaşatmak, herkesin kazandığı, herkesin ürettiği, alın teri döktüğü, evine ekmek götürdüğü bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Hedefimiz bu bizim. Bu hedefi sağlamak için önce herkesin karnının doyması lazım'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, 21. yüzyılın Türkiye'sine yoksulluğun yakışmadığını ifade ederek, ''2,5 aylık bir bebek, Kübra bebek annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa bu ayıp kime aittir? Kime ait bu ayıp? Bu ayıbı defterden sileceğiz. Türkiye'nin defterinden sileceğiz. Herkesin karnının doyduğu yoksulluğun tarihe gömüldüğü bir Türkiye yaratacağız. Size vaadimdir bu'' dedi. -AİLE SİGORTASI- Kılıçdaroğlu, bu vaadini ''Aile Sigortası'' ile yerine getireceğini savunarak, şunları kaydetti: ''Aile sigortası ile inşallah hiçbir aile yoksul olmayacak. Hiçbir ailede çocuk, yoksulluğu yaşamayacak. Her aileye geliri olmayan veya geliri asgari ücretin altında olan her aileye her ay düzenli, sosyal devletin koruması altında kadınının banka hesabına 600 TL para yatacak. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışında yapacağı en büyük devrimdir. Bu devrimi gerçekleştireceğiz. 'Kadını evde güçlü, dirayetli, sözü geçen, kimseye muhtaç olmayan konuma getireceğiz' deyince öbür taraftan Recep Bey başladı ''sen parayı nereden bulacaksın?'' diye. Bu ülke zengin ülke. Bu ülkede paranın yokluğu, fakir fukara olunca mı aklına geliyor. Yedi göbeğine köşeyi döndürdün, fakir fukaraya mı itiraz ediyorsun?'' Kılıçdaroğlu, ''kendileri için yandaş olmadığını, yurttaşın olduğunu'' belirterek, ''Önce vatandaş sonra yine vatandaş var. Size bir örnek vereceğim. Unutmamanız gereken bir örnek vereceğim. Kullanmadığınız doğal gazın bedeli olarak 2 milyar 400 milyon dolar para ödedik. Çıkıp desinler, 'biz 2 milyar 400 milyon dolar ödemedik' diye, bunu diyebilirler mi? Dedikleri an 2 milyar 400 milyon dolarlık rakamı sizin adınıza söz veriyorum onların yakalarına iliştireceğim. 2 milyar 400 milyon dolar parayı kim ödedi? Siz sanmayın Recep Bey ödedi. Recep Bey'in cebi dolarlarla dolu, onun tuzu kuru. O parayı bu millet ödedi, bu ülkenin yoksul insanları ödedi. Telefonla konuşurken, bulaşık yıkarken, ekmek alırken, peynir alırken, süt alırken, otobüse binerken her zaman her ortamda ödediniz. Kullanılmayan doğal gazın bedeli olarak 2 milyar 400 milyon dolar ödediler. Ben diyorum ki aile sigortası getireceğiz, sen de getir beraber getirelim , çıkaralım bir an önce yoksulluğu tarihe gömelim. Çocuklar çöpte kağıt toplamasın. Beyefendinin lafına bak 'parayı nereden bulacaksın'. Ben parayı bulurum, parayı buluruz yeter ki halk için çalış, halk için üret.''