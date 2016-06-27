Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup yorumu: Her türlü tavizi verecek konuma geldiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ve İsrail arasında varılan mutabakat ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mektup yollayarak, 'üzüntülerini' bildirmesini, "fiyasko" olarak nitelendirerek, "Her türlü tavizi verebilecek konuma geldiler" diye konuştu.

sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail’le yaşananlar 20 milyon dolar için olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Rusya için de sürekli büyük laflar ettiler. Başbakan ve Cumhurbaşkanı, ‘uçak benim talimatımla düşürüldü” yarışına girdiler. Şimdi, Erdoğan’ın Rusya’ya ‘üzgünüm’ yazdığı mektubu, Kremlin sözcüsünün açıklamasından öğreniyoruz. İsrail mutabakatını da İsrail basınından öğrendik.



Acı olan, dış politika ile ilgili değişikliklerin, Türk kamuoyundan saklanması. Türkiye’yi ilgilendiren bu kadar önemli meselelede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgi verilmemesi. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Dış politikası iflas eden bir Türkiye, geleceği için strateji üretemez.”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın ve AKP hükümetinin, dış politikada yaşanan bozgunlar nedeniyle “her türlü tavizi verebilecek konuma geldiklerine” de vurgu yaptı.