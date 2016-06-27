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Politika

Kılıçdaroğlu: İsrail anlaşması da Rusya’ya mektup da fiyasko!

“İsrail’le bütün yaşananlar 20 milyon dolar içinmiş”

27 Haziran 2016 21:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye ile İsrail arasında varılan mutabakat çerçevesinde, AKP’nin politikasını ‘fiyasko’ olarak nitelendirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderdiği özür mektubunu da ‘fiyasko’ olarak nitelerken, “Bizde bir söz vardır. Büyük lokma ye, büyük laf etme. Bunlar çok büyük laflar ettiler. Şimdi sonucunu görüyorsunuz” diye konuştu. 

Sözcü’den Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, Kılıçdaroğlu, Erdoğan Ve AKP hükümetinin “taviz üzerine taviz verdiğini” de söyledi.

Kılıçdaroğlu, “İsrail’le bütün yaşananlar 20 milyon dolar içinmiş” dedi ve şöyle konuştu:

"Rusya için de sürekli büyük laflar ettiler. Başbakan ve Cumhurbaşkanı, ‘uçak benim talimatımla düşürüldü” yarışına girdiler. Şimdi, Erdoğan’ın Rusya’ya ‘üzgünüm’ yazdığı mektubu, Kremlin sözcüsünün açıklamasından öğreniyoruz. İsrail mutabakatını da İsrail basınından öğrendik. Acı olan, dış politika ile ilgili değişikliklerin, Türk kamuoyundan saklanması. Türkiye’yi ilgilendiren bu kadar önemli meselede, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilgi verilmemesi. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlar da gayet iyi biliyorlar. Dış politikası iflas eden bir Türkiye, geleceği için strateji üretemez.”

 

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