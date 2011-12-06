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Politika

Kılıçdaroğlu: İmzamızın arkasındayız TBMM (A.A)

06 Aralık 2011 21:04

-Kılıçdaroğlu: İmzamızın arkasındayız TBMM (A.A) - 06.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye gönderilen yasada, imzalarının arkasında olduklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki makamından ayrılırken, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa'nın Cumhurbaşkanı Gül tarafından iade edilmesi soruldu. Bir iradelerinin bulunduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Daha önce bu irade yansıdı. İradenin gereği yapılacak. İmzamızın arkasındayız'' dedi.

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