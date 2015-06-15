Kılıçdaroğlu ilham oldu, Twitter harekete geçti: #SeniMaydanozYaptırmayacağız!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısı öncesi koalisyon ilkelerine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı kesinlikle anayasal sınırların içine çekilmeli, her şeye maydanoz olmamalı" sözleri üzerine Twitter'da #SeniMaydonozYaptırmayacağız etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı.

500 binin üzerinde takipçisi olan Barış Atay'ın tweeti sonrası hızla paylaşıma sokulan #SeniMaydonozYaptırmayacağız hashtag'i en çok konuşulanlar arasına girdi.

#SeniMaydanozYaptıramayağız etiketiyle paylaşılan tweetler şöyle:

#SeniMaydanozYaptırmayacağız Tweetleri