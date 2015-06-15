Politika
Kılıçdaroğlu ilham oldu, Twitter harekete geçti: #SeniMaydanozYaptırmayacağız!
'Başkan yaptırmadık hiç heveslenme, seni maydanoz da yaptırmayacağız...'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi toplantısı öncesi koalisyon ilkelerine ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı kesinlikle anayasal sınırların içine çekilmeli, her şeye maydanoz olmamalı" sözleri üzerine Twitter'da #SeniMaydonozYaptırmayacağız etiketi ile paylaşımlar yapılmaya başlandı.
500 binin üzerinde takipçisi olan Barış Atay'ın tweeti sonrası hızla paylaşıma sokulan #SeniMaydonozYaptırmayacağız hashtag'i en çok konuşulanlar arasına girdi.
#SeniMaydanozYaptıramayağız etiketiyle paylaşılan tweetler şöyle:
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