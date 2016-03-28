Kılıçdaroğlu: İl başkanımıza saldırı demokrasimize indirilmiş darbedir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yumruklu saldırıya uğrayan partisinin Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "21'inci yüzyılın Türkiyesi'nde il başkanımız cadde ortasında böyle bir saldırıya uğruyorsa bu bizim demokrasimize indirilmiş darbelerden birisidir. Bunu asla kabul edemeyiz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği mensuplarınca sokak ortasında saldırıya uğrayan CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan'ı parti binasında önce Antalya Milletvekili Deniz Baykal ziyaret etti. Baykal, İl Başkanına saldırı olayının çok derin siyasi anlamları olan, ülke geleceği için tehlikeli gelişmeleri işaret eden bir tablo olduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Ülkemizde çok uzun süredir gergin siyasi hayat var. Bu siyasi hayatın altında demokrasinin temel ilkelerinin, hukukun, yargının bağımsız, tarafsız bir şekilde işlemediği kanaati ana neden olarak yatıyor. Kutuplaşmanın temelinde bu var. Ana muhalefet partisinin il başkanına karşı bir örgütün mensuplarının resmen yol kesip darp etmeleri ve yaptıkları marifeti de iftihar edercesine videoya çekerek sosyal medyaya intikal ettirmeleri herhalde bir büyük meydan okumadır. Bu yargı sistemine, hukuk sistemine meydan okumadır. Herkesin özgürlüğüne meydan okumadır. 'Ben uygun görmediğim siyaset hakkında, uygun görmediğim düşünceler hakkında şahsen gereğini yaparım' demektir. Bu kişisel bir sapkınlık değil örgütlü ve planlı uygulamadır. Herkes aklını başına alsın. Bunun sorumlusu bunu yapanlar değil bunların teşkilat olarak ortaya çıkıp sağa sola saldırmalarına göz yuman, görmemezlikten gelen, bunların varlığını sürdürmesine itiraz etmeyen yetkili, sorumlu, hukuku uygulamakla görevli çevrelerdir. İktidar bir tavır takınmalıdır."



“Saldırı doğrudan CHP’ye yapılmıştır”



Baykal'ın hemen ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Baykal, parti binası önünde Kılıçdaroğlu'nu karşılayanlar arasında yer aldı. Baykal, Kılıçdaroğlu ile tokalaştıktan sonra kentten ayrıldı. Kılıçdaroğlu, İl Başkanı Zekeriya Tozan'a, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, İl Başkanı'na yapılan saldırının doğrudan CHP'ye yapıldığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Bunu takip edeceğiz, faillerini takip edeceğiz. Yargı sürecini takip edeceğiz. Umarım sayın Davutoğlu da takip eder. Demokrasi adına biz mücadelemizi yapıyoruz. İnsan hakları üzerine mücadelemizi yapıyoruz. 21'inci yüzyılın Türkiyesi’nde il başkanımız cadde ortasında böyle bir saldırıya uğruyorsa bu bizim demokrasimize indirilmiş darbelerden birisidir. Bunu asla kabul edemeyiz. Takipçisi olacağız, iktidarın da bunu takip etmesini isteriz. Hangi gerekçeyle bu lümpen insanlar bizim il başkanımıza saldırıyorlar? Burada adaleti savunduğu için mi? Yolsuzlukların üzerine gittiği için mi? Özgürce ülkenin sokaklarında, tarlalarında gezdiği için mi? Bir baskı dönemiyle karşı karşıyayız. Sanıyorlar ki 'İl başkanınızı darp ettik, siz artık sesinizi çıkaramazsınız.' Tam tersine hiç bir güç bizi yıldıramaz. Onlara ve onların yandaşlarına açıkça sesleniyorum. CHP'nin genlerinde kuvayi milliye kanı vardır. Biz bütün baskılara rağmen mücadelemizi sürdürdük ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Bizim mücadelemiz hak mücadelesidir. Bizim mücadelemiz demokrasi mücadelesidir. Bizim mücadelemiz hürriyet mücadelesidir."

Kılıçdaroğlu, parti binasından çıkışta bir işyerine de uğrayarak esnafla kısa süre sohbet etti. Kılıçdaroğlu, daha sonra Ankara'ya hareket etti.