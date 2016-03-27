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CHP Düzce İl Başkanı'na saldıran 3 kişi tutuklandı

CHP İl Başkanı Tozan, “Bana yapılan saldırı siyasidir” demişti

27 Mart 2016 21:00

Düzce’de, CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan’ı sokak ortasında tekme tokat döven Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın ile dayak anına ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Üçüncüoğlu, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. CHP İl Başkanı Tozan, “Bana yapılan saldırı siyasidir” demişti.

Dün saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan’ın kullandığı otomobile arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Araçtan inen Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, ’’Sen vatan hainisin’ diyerek Tozan’a saldırdı. Tozan, aldığı tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşürken, 2 saldırgan araçlarına binip kaçtı.

 

"Bir gün birinizi, bir gün hepinizi..."

 

Olayın ardından Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın ile dayak anını ilişkin cep telefonuyla çekilen videoyu, ’’Düzce’de hain, ajan, vatana ihanet eden CHP İl Başkanını istemiyoruz. Varsa vatan hainleri, sıraya girsinler. Bir gün birinizi, bir gün hepinizi’’ notuyla Facebook hesabında paylaşan Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Üçüncüoğlu gözaltına alındı.

İl Başkanı Zekeriya Tozan’ın hastanaden rapor alarak şikayetçi olduğu şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, ’kasten yaralama’, İsa Üçüncüoğlu ise ’suça azmettirmek’ ve ’halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit’ suçlarından savcıya ifade verdi. 3 zanlı, ifade işleminin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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