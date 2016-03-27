CHP’li başkanı darp eden saldırganlar adliyeye sevk edildi

CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, evine yakın bir mevkide kendisini takip eden 81 BD 228 plakalı otomobilden inen iki kişinin saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 2 kişi ve olayı cep telefonuyla görüntüleyerek sosyal medya hesabında paylaştığı iddiasıyla 1 kişi polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Cnntürk'de yer alan habere göre, İl Başkanı Zekeriya Tozan'ın hastanaden rapor alarak şikayetçi olduğu şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Cihan Cengiz ve Raşit Arslanaydın, 'kasten yaralama', İsa Üçüncüoğlu ise 'suça azmettirmek' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından savcıya ifade verecek.





Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Başkanı Tozan'ın saldırıya uğramasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Olayın şüphelileri olarak değerlendirilen ve tüzel kişiliğe haiz bir dernek başkanı olan İsa Ü. ile aynı derneğe üye oldukları beyan edilen Raşit A., Cengiz C. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığımız talimatı ile kolluk birimlerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış. Şüpheli İsa Ü'nün sosyal medyada paylaştığı görüntüler ve yazılar ile ilgili olarak ayrıca soruşturma yürütülmektedir. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği, soruşturmanın derdest olduğu, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.