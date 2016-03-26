CHP’li başkana sokak ortasında saldırı!

CHP Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan, otomobiliyle evine giderken önünü başka bir otomobil ile kesen Cengiz D. ve Cemal Ü. tarafından dövüldü. 2 kişi gözaltına alınırken, Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Üçüncü, dayak anına ilişkin videoyu, 'Düzce'de hain, ajan, vatana ihanet eden CHP İl Başkanını istemiyoruz' notuyla Facebook hesabında paylaştı.

Cumhuriyet’in haberine göre, olay saat 14.30 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. CHP İl Başkanı Zekeriya Tozan, iddiaya göre kendi kullandığı otomobille Şıralık Mahallesi'ndeki evine giderken, önüne geçen 81 BD 228 plakalı otomobil ile durduruldu. Araçtan inen Cengiz D. ve Cemal Ü., 'Sen vatan hainisin' diyerek Zekeriya Tozan'a saldırdı. Tozan, aldığı darbelerle yere düşürken, 2 kişi otomobile binerek kaçtı.

Tozan'ın polise haber vermesi üzerine Cengiz D. ve Cemal Ü., kısa süre sonra yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ilk ifadelerinde yol verme meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını, bunun sonucunda Tozan'ı dövdüklerini ileri sürdü. Polis merkezine giderek şikayetçi olan İl Başkanı Zekeriya Tozan ise saldırının siyasi olduğunu söyleyerek, "Basit bir kaza süsü verdiler. 'Ne oluyor'? dediğimde, 'Sen vatan hainisin' dediler ve saldırdılar. Bu siyasi bir saldırıdır" dedi.

Olay anına ilişkin video şöyle:

Osmanlı Torunları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İsa Üçüncü'nün paylaştığı mesaj şöyle: