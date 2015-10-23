Kılıçdaroğlu: İktidarın değil, halkın polisi olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Polisler gerçekten çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Günün 24 saatinde çalışıyorlar. Şu meydanda toplanmamızı sağlayanlar da onlar. Polislere sesleniyorum, iktidarın değil, halkın polisi olun yeter" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ordu'da halka seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamarı şöyle:

Asgari ücretin kaç lira olduğunu bilmiyorlardır. Akıllarına bile gelmiyordu. Asgari ücreti benden öğrendiler dedik ki 1500 lira yapacağız. Dediler ki "Vay efendim işverene yük." Şimdi diyorlar ki asgari ücreti yükselteceğiz. Kimden öğrendiniz?

Çocuklarınızı tam gün okula göndereceksin, okullarda hiç bir bedel ödemeden yemeklerini yiyecekler.

Boğazımızdan keseceğiz çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. 22 milyon yoksul var. Hiç bir ailenin geliri CHP iktidarında 720 liranın altında olmayacak. Her evde tencere kaynayacak.

Propaganda yapıyorlar efendim CHP gelirse sosyal yardımları keser, niye keselim? Yoksuzlukla mücadele ediyoruz niye keselim. Sosyal yardımları daha da artıracağız. Şunu da sakın unutmayın Davutoğlu Saray için çalışır Kılıçdaroğlu halk için çalışır. Benim cebimi düşünmek gibi bir huyum yok. Çok şükür yaşayıp yiyoruz. 7 kardeşiz. Rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Ablam da bilmezdi. Tek okuyan benim. Siyasete girdiğim gün bütün malvarlığımı internet sitesine yükledim. Ev var alın teriyle kazandığımız mütevazi bir gelir. Vatandaştan topladığımız vergiyi vatandaşa vermezsek orada yoksulluk var demektir.

7 Haziran’dan önce "Sakın ha CHP’ye oy vermeyin faizler yükselir, işsizlik artar, istikrar bozulur" dediler. Allah büyük ya, hepsi bunların zamanında oldu. İstikrarsızlığın nedeni bugünkü hükümettir, bugünkü terördür. Bir parti kendisi sorun olursa ülkedeki sorunu çözemez. Eğer bizim seçim bildirgemizi diğer partiler kopya ettiyse ülkenin sorunlarına en çok eğilen CHP’dir.

Gençleri potansiyel suçlu olarak görüyorlar ben gençleri bu ülkenin umudu olarak görüyorum. 13 yıldır yurt sorununu çözemediler. Gençlere sözüm var 1 yılda yurt sorununu çözeceğim. Birer ikişer kişilik odalar olacak sıcak suyu olacak bunları yapacağız.

Polisler gerçekten çok zor şartlarda görev yapıyorlar. Günün 24 saatinde çalışıyorlar. Şu meydanda toplanmamızı sağlayanlar da onlar. Polislere sesleniyorum, iktidarın değil, halkın polisi olun yeter.

Polis arkadaşlarımız bizim toplumumuzun dışında değiller. Bizden biriler onlar. Emekli olduklarında aldıkları maaşla geçinemiyorlar. Bunu düzeltmemiz lazım. Ek gösterge talepleri var bunları yapmak zorundayız. Ben onlardan bir şe istiyorum hükümetin iktidarın değil halkın polisi olmasıdır.