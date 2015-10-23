Yalçın Akdoğan: Kılıçdaroğlu, paralel yapının adeta oyuncağı oldu; onlar üflüyor, bu oynuyor!

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, "Sayın Kılıçdaroğlu, Paralel Yapı'nın adeta oyuncağı oldu, onlar üflüyor bu oynuyor. Be kardeşim, bunlardan kime fayda geldi. Yani kılavuzu karga olan hiç huzura erebilir mi?" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Mücahit Arslan ile birlikte geldiği Şereflikoçhisar'da sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla öğle yemeğinde buluşan Akdoğan, seçimlerin Türkiye'nin mukadderatı açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, kritik bir seçime girildiğini, Türkiye üzerinden birtakım hesapların yapıldığını dile getirdi.

"Üç terör örgütü, eş zamanlı Türkiye'ye saldırıya geçti"

Türkiye'nin bölgesinde güven ve istikrar adası olduğunun altını çizerek, bu durumun birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Akdoğan, "Terörün yeniden azmasının bir sebebi de aslında o. 'Acaba Türkiye'nin huzurunu nasıl bozabiliriz?' gibi birçok olumsuzluk üzerinden senaryolar devreye konuldu. Seçimden sonra terör örgütü açıktan saldırılara başladı. Üç terör örgütü, eş zamanlı Türkiye'ye saldırıya geçti. Amacı kaos çıkarmaktı. Ama devlet, terörle mücadeleyi başlattı, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarıyla çok ciddi darbeler vurdu" diye konuştu.

PKK'nın panik içinde olduğuna, büyük bir bozgun yaşadığını iddia eden Akdoğan, şöyle devam etti:

"Kuzey Irak'taki bilinen bütün yerleri vuruldu. Türkiye kırsalındaki bilinen yerleri tek tek imha ediliyor. Şehir merkezlerindeki yapılanmalarının üzerine gidiliyor. Bu oyunu bozduk. Terör üzerinden siyaseti dizayn etme, iç siyaseti yönlendirme, siyaset mühendisliği yapma çabasına darbe vurduk. Onlar, 'AK Parti'yi bir şekilde tek başına iktidar olmasını engelleyelim, Türkiye'yi istediğimiz rotaya oturturuz, Türkiye'nin dış politikasına istikamet çizebiliriz' dertleri o. Yani bir partinin olup olmaması değil. 'O partiyi engellersek ancak Türkiye'nin gidişatında biz söz sahibi olabiliriz' böyle bir arayıştı. Ankara'daki saldırının amacı da oydu. Seçim sürecine gölge düşürmek, sandığa gölge düşürmek, siyaseti tamamen etkisizleştirmek. İşte bunun için biz dedik ki, 'acı ortak acımız, hep birlikte paylaşacağız, taziye günlerinde kampanya sürmeyecek.' Mitingleri iptal ettik. Ama ondan sonra terörün bu amacını gerçekleştirmesini, yani hayatı esir almak, buna da izin vermeyeceğiz ve hayatı normalleştireceğiz."

Tekrar siyasete güç vermeleri gerektiğini vurgulayarak, vatandaşın müsterih olmasını, huzur ve güven içinde sandığa gidip, oyunu kullanmasını isteyen Akdoğan şöyle devam etti:

"Hükümet kurma süreci, terörle mücadelede partilerin takındıkları tavır ve seçimden ne kadar ders aldı partiler, ne kadar kendilerini yenilediler ve ona göre bir seçim beyannamesi ortaya koydular. Bu üçü çok önemli. Vatandaş bu üçüne baktı ve 'ülkeyi hükümetsiz bırakmamak için onlar kaçtılar, AK Parti taşın altına elini koydu' dedi.

"Tek başına iktidar için son bir yüklenme gerekiyor"

Terörle mücadelede cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarını yaptı, onlar görüşmeye bile gelmediler, ortak bir açıklama bile yapamadılar. Peki sen, bu kadar milli bir konuda hepimizi ilgilendiren, tek tek vatandaşlarımızın hayatını ilgilendiren bir konuda bir araya gelemiyorsan ne zaman bir araya geleceksin? Ne kadar ders çıkarıldı?"

Tek başına iktidar için son bir yüklenme gerekiyor, rehavete kapılmadan bunu yapmamız lazım. Yoksa Türkiye, bir koalisyon tüneline girerse oradan Türkiye nasıl çıkar, o partiler nasıl çıkar bunu bilmiyoruz. Geçmişte Türkiye, bunun çok olumsuzluklarını yaşadı. Bu süreçte Türkiye aleyhine, algı operasyonları yapılıyor. Birtakım çevrelerce önce Erdoğan karşıtlığı üzerinden başladı AK Parti düşmanlığı ama Türkiye'ye düşmanlık etmeye başladılar. Ulusal menfaatlerimize ve ulusal güvenliğimize zarar verecek şekilde birtakım karalama kampanyaları yapıyorlar. Maalesef muhalefet partileri de zaman zaman bunların oyununa geliyor. SayınKılıçdaroğlu, Paralel Yapı'nın adeta oyuncağı oldu, onlar üflüyor bu oynuyor. Be kardeşim, bunlardan kime fayda geldi. Yani kılavuzu karga olan hiç huzura erebilir mi? Son günlerde 'Acaba milletimizin kafasını karıştırabilir miyiz? Bu yalan makinesine dönüşmüş olan Paralel Yapı'nın ürettiği yalanlar üzerinden acaba milleti etkileyebilir miyiz?' Bunlara kimse itibar etmesin."