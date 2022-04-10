Kılıçdaroğlu: İktidar sahiplerinin özgür medyaya tahammülleri yok

Ekonomik sorunlar nedeniyle ay sonunda ulusal yayıncılıktan bölgesel yayıncılığa geçeceğini duyuran Yeniçağ Gazetesi Ankara Bürosu'nu ziyaret eden Kılıçdaroğlu, "Gazetenin kapanmasının arkasında bir insan, bir kitle dramı da var. O dramın da saray ve şürekâsı tarafından bilinmesi gerekir" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Bülent Kuşoğlu, Fethi Açıkel ve Gülizar Biçer Karaca'nın da hazır bulunduğu ziyarette, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz sahibi Ahmet Çelik'in mesajını Kılıçdaoğlu'na iletti.

Kılıçdaroğlu, "Haberleri ile yorumlarıyla kamuoyunu aydınlatan bir gazete. Varlığı önemli, varlığının sürdürülebilirliği son derece önemli" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"İktidar toplumun nabzını, en hızlı şekilde ölçmek ve olumsuzlukları görmek açısından özgür medyaya ihtiyaç duyar. Herhangi bir yerdeki olumsuz haber gazete, televizyon, sosyal medya hesaplarında yayınlanır. İktidar ise süratle olayın üzerine gider ve onu olumluya döndürmek için çaba harcar. Özgür medyaya en çok ihtiyaç duyacak olan iktidardır. İktidar sahipleri özgür medyaya tahammül edemiyor çünkü gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri görmek istemiyorlar. Bunun yerine özgür medyayı nasıl susturabiliriz, nasıl yayın yapamaz hale getiririz noktasında arayış içindeler. Basın İlan Kurumu'ndan RTÜK'e kadar pek çok alanda baskı ve sansür uygulanıyor. Basın hürdür, sansür edilemez temel kuralı varsa da bu temel kuralın uygulanmadığını görüyoruz. Bunun aksine uygulanan cezalar, televizyon kanallarında yayınların sansürlenmesine kadar pek çok örnek verilebilir. Dağıtımın tekelleşmesi de bu tekelin iktidar sahipleri tarafından kontrol edilmesi ciddi bir sorundur. Gazeteleri dağıtsalar bile bir gazeteyi görünür kılmamak için maalesef önemli bir çaba sarfediyorlar. Bunun da farkındayız. Ancak bütün bunların hepsini düzelteceğiz inşallah."

Gazetenin küçülmesinin yanı sıra kendisine en çok üzen konunun bir çok çalışanının işini kaybetmesi olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bizim en büyük arzumuz, herkesin iş güç sahibi olması ve huzur içinde çalışması. Geçimini rahat sağlayabilmesi. Gazetelerin kapanmasının arkasında bir insan, bir kitle dramı da var maalesef. O dramında saray ve şürekâsı tarafından bilinmesi gerekir. Onların saraylarında böyle bir tablo yok, onların saraylarında maliyet diye bir kavram yok. Onların saraylarında halktan alınan vergilerin rahatlıkla harcanabildiği, israfın diz boyu olduğu süreç var"

"Sokaktaki sıradan vatandaş da buradaki gazetecilerin yaşadığı pek çok surunu kendi çevrelerinde yaşıyor. Türkiye'yi iktidar bir sorunlar yumağı haline getirdi aslında. Bunların hepsi aşılacak"

Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu'nun desteğinin önemli olduğunu belirterek, gazete ve televizyon haberlerinin yanı sıra televizyon programlarının her vesile ile engellenmesinin anayasaya göre, basın hürdür, ihlal edilemez maddesinin açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini belirtti. Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt fiyatlarının yazılı basını çok etkilediğini kaydeden Uğuroğlu, büyük masraflar yüklediğini ifade etti. Dağıtım masraflarının da son dönemde özellikle akaryakıt zamlarının ardından fahiş fiyatlara ulaştığını kaydeden Uğuroğlu, sayısız gazetenin bundan dolayı kapandığını, Yeniçağ Gazetesi'nin de bu olumsuz şartlar sebebiyle yayınlarını bölgesel olarak sürdürmek zorunda aldığını dile getirdi. Uğuroğlu, CHP'nin bu ziyareti ile verdiği desteğin sadece Yeniçağ Gazetesinin ayakta kalması açısından değil, özgür gazetecilik adına da anlamlı olduğunu söyledi.