Kılıçdaroğlu: İki partiyle anayasa yapılmaz, 4 parti ittifak kurmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşmayla yapılması lazım. Biz, bu anlayışla çalışıyoruz. Sadece AKP ile BDP’nin ittifakıyla yapılacak bir anayasa, Meclis’ten geçmez. Sadece bu iki partiyle anayasa yapılmaz” dedi.

Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila’ya konuşan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasanın mart ayı sonuna kadar bitirilmemesi durumunda yeni arayışlara girileceğini açıklaması hakkında konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Yeni anayasanın mümkün olan en geniş uzlaşmayla yapılması lazım. Biz, bu anlayışla çalışıyoruz. Sadece AKP ile BDP’nin ittifakıyla yapılacak bir anayasa, Meclis’ten geçmez. Sadece bu iki partiyle anayasa yapılmaz. Anayasanın, toplumun tümünü kucaklaması, toplumun her kesiminin uzlaşmasına dayanması gerekir. Eğer AKP-BDP ittifakıyla olursa o zaman hem Meclis’te hem toplumda kamplaşma olur. Demokrasiye uygun olmaz. Toplumda gerginlik artar. Ayrıca Başbakan Erdoğan’ın, Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun çalışmalarına, mart sonuna kadar diyerek tarih sınırı koyması da doğru değil” dedi.

‘Anayasa kişisel çıkarlar üzerine yapılmaz’

CHP lideri, BDP ve AKP’nin tutumlarını da eleştirerek, “BDP’nin ilgi alanı üç konuyla sınırlı. İlgi alanı üç konuyla sınırlı bir partiyle anayasayı değiştirmek demokrasiye de aykırı olur. Ayrıca kişisel çıkarlar üzerine de anayasa değişikliği yapılmaz. Ben, nasıl başkan olurum, nasıl cumhurbaşkanı olurum diye anayasa değiştirilmez. Sokaktaki vatandaş, başkanlık sistemini bilmez” diye konuştu.

CHP’nin Uzlaşma Komisyonu üyesi ve eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen’in, “Vatandaşlık tanımının anayasada yer alması gerekmiyor” şeklindeki açıklamasını yorumlayan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Türk milleti kavramı yeni anayasada da yer almalı. Bizim önerimiz, yeni anayasanın başlangıcında Türk milleti olgusuna yer verilmesi yönünde. Türk milleti elbette anayasada yer alacak.”

“Bizim, parti olarak bu konudaki görüşümüz belli. Komisyona bu maddeyle ilgili önerimizi de verdik. CHP’nin önerisinde ‘Türk vatandaşlığı’ ifadesi ve tanımı yer alıyor.”

Tutuklu milletvekillerinin durumu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekillerinin durumuna da değinerek, şöyle konuştu:

“Toplum, adalet istiyor. Hâkim ve savcıların da bunu dikkate almaları gerekir. 18 Şubat’ta yapılacak Ergenekon duruşmasında toplumu rahatlatacak kararlar alınmalı. Tutuklu milletvekillerinin cezaevinde geçirdikleri her gün bir demokrasi ayıbıdır. Halkın iradesine saygısızlıktır. Onların yeri parlamentodur.”