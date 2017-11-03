Kılıçdaroğlu: İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirmezsen adam değilsin (4)

\'TÜRKİYE\'DE SİYASET, GERGİNLİKTEN BESLENİYOR\'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan arıtma tesislerinin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, siyasetin Türkiye\'de gerginlikten beslendiğini ve bunun dışlanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, \"Bizim en temel sorunlarımızdan birisi gerginlikten beslenen bir siyaset anlayışını dışlamamızdır, eğer bunu dışlayabilirsek, gerginliği değil de hoşgörüyü egemen kılabilirsek, insanların düşüncelerini özgürce ifade ettiği bir Türkiye\'yi yaratabilirsek emin olun, kimse bizi yakalayamaz. Topraklarımız zengin, insanlarımız üretiyor, sanayicimiz üretmek, işçimiz çalışmak istiyor. Üniversitelerimiz bilim üretmek, gazeteciler özgürce yazmak istiyor. Ama bir engel var, onu aşmak zorundayız, o anahtar sizin elinizde, açtığınızda yeni bir dünyanın kapısını hep birlikte aralamış olacağız\" dedi.

\'İKTİDAR OLUP, 4 YILDA TERÖRÜ ÇÖZEMEZSEM SİYASETİ BIRAKIRIM\'

Konuşmasında teröre de değinen Kılıçdaroğlu, dün Bursa\'ya giderken 8 güvenlik görevlisinin şehit olduğu haberini aldığını anlatarak iktidar olmaları halinde 4 yılda terörü bitiremezse siyaseti bırakacağını söyledi. Türkiye\'de terörün 35 yıldır bitirilemediğini ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, \"Dün Ankara\'dan Bursa\'ya doğru gidiyordum, acı bir haber aldım. 8 kardeşimiz hayatını kaybetti, 8 şehidimiz. Bu topraklar acılarla yoğrulmasın istiyoruz. Anaların gözyaşından söz ediyoruz, çaba harcıyoruz, terörü bitirmek istiyoruz. Kim olursak olalım, eğer insansak teröre karşı ortak tavır, duruş sergilemek zorundayız. Terör kimden gelirse gelsin, neyi hedeflerle hedeflesin, hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Terörü lanetlemek, hepimizin ortak görevidir. 35 senedir terör sorunu çözülmüyorsa, neden diye oturup düşünmek lazım. Sorunu esnaf, sanayici, tüccar çözmeyecek, onu siyaset kurumu çözecek. İlk dört yılda terörü çözemezsem, siyasi bırakırım. Türkiye\'de suçluluk oranının en düşük olduğu beldeler, CHP\'li belediye başkanlarının yönettiği beldelerdir. Çünkü buralardan arzu ediyorsa, İçişleri Bakanı, Başbakan baksın, kim arzu ediyorsa baksın, araştırdık. Gerçekten de bizim belediyelerin yönettiği kentlerin tamamında suçluluk oranların en düşük beldelerdir. Çünkü çocuklarımıza kültür, eğitim, yurt alanı sağlıyoruz, gençlerimize sahip çıkıyoruz. Kadınların rahat dolaşmaları için imkanlar sağlıyoruz\" şeklinde konuştu.

\'BİZİM SORUMLULUĞUMUZ HERKESTEN FAZLADIR\'

Kılıçdaroğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve beraberindekilerle arıtma tesisinin açılışını yaparak kent merkezine geçti. Partisinin yeni taşındığı il ve ilçe başkanlığını binasının açılışı için toplanan kalabalığa seslenen Kılıçdaroğlu, \"Bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, fabrikalarında, evlerinde insanlar huzur içinde gezmeli, vefa içinde olmalı. Eğer biz bunu yapabilirsek, o zaman babalarımıza ve dedelerimize karşı sorumluluğu üstlenmiş ve görevini yerine getirmiş vatandaşlar konumuna geliriz. Bizim sorumluluğumuz herkesten fazladır. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değildir, zordur. Zor bir görev üstlendik zor bir görevi yerine getiriceğiz. Sözüm biraz da kadınlara. Kadın kardeşlerim inanıyorum bizden daha fazla çalışıyorlar. Onların bir özelliği var. Onlar her kapıyı çalabilirler. Herkesle çok rahat iletişim kurabilirler. Onlar çalıştığı zaman göreceksiniz, Türkiye daha da güzelleşecek. Onlar çalıştığı zaman her evde bereket olacak, bu ülkede güzellik olacak\" dedi.

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki bölge milletvekilleri CHP Edirne il ve ilçe teşkilatının yeni binasının açılışını yaparak odaları gezdi. Binayı beğendiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra Edirne\'den ayrıldı.

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