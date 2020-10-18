CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına karşın milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanması talebini reddetmesini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Hukuk devletinde Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması diye bir kural yoktur, bu bir mecburiyet" dedi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'na konuşan Kılıçdaroğlu, "Ama 'Şahsım Devleti'nde anayasa zaten olmadığı için, ne anayasa ne de yasaların hiçbir önemi ve özelliği yoktur. Bir şahsın söylediği geçerli kuraldır. O şahsın söylediği; hem anayasa, hem kanun, hem tüzük, hem tebliğ, hem genelgedir. Dolayısıyla 'Şahsım Devleti'nde bu tür olaylar olur ama bizim temel hedefimiz ve amacımız, Türkiye'ye demokrasi ve hukuk devletini yeniden getirmektir." diye konuştu.

"Tek adam rejiminde Anayasa hükümlerinin 'Yok Hükmünde' sayılmasını, Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen 2. Maddesindeki 'Hukuk Devleti' ilkesinin de açıkça çiğnenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hukuk devletinde, hukukun üstünlüğünün kural olduğu devlette, anayasayı ihlal ağır bir suçtur. Eğer bir yargı organı, mahkeme bunu ihlal etmişse, Hâkimler Savcılar Kurulu'nun derhal harekete geçmesi ve gereğini yapması gerekir. Ama 'Şahsım Devleti'nde anayasaya uymayanlar, hukuka uymayanlar, hukukun üstünlüğüne uymayanlar için Hâkimler Savcılar Kurulu'nun da herhangi bir rolü yoktur. Bu tür adamlar 'Şahsım Devleti'nde, bir kişinin kendisini daha üst makamlara getirmesi için verdikleri kararın ikramiyesini beklerler, böyle bir beklenti içine girerler. Ve dolayısıyla Tek Adam rejiminin geçerli olduğu yerlerde bu tür olaylar günlük yaşamımızın bir parçası haline gelecektir, öyle görünüyor." yanıtını verdi.

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