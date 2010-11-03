-KILIÇDAROĞLU: HİÇ KİMSE KORKU KORİDORLARI YARATMAMALI ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hizmet etmek istediklerini belirterek, ''Hiç kimse bir partinin içinde korku kanalları, korku koridorları yaratmamalı, buna izin vermeyeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisinin örgütlerine seslenerek, ''Yeni yönetimin desteklenip desteklenmediğini, olumlu karşılanıp karşılanmadığını komşularına, esnafa, emekliye, işçiye sorsunlar. Ömür boyu koltuklarda oturanların CHP'ye ne verip vermediğini sorsunlar'' diye konuştu. Halka güvendiklerini ve inandıklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Hizmet etmek istiyoruz. Hiç kimse bir partinin içinde korku kanalları, korku koridorları yaratmamalı, buna izin vermeyeceğiz. Herkes özgürce düşüncesini söyleyecek. Buna izin verdiğimiz zaman, bu parti, demokrasiyi getiren parti, demokrasinin önündeki engel olarak ortaya çıkar. Biz demokrasiyi Türkiye'ye getireceğiz ve göreceksiniz parti içi demokrasiyi de sağlayacağız'' ifadesini kullandı. Tüzük kurultayında, yeni bir tüzük için söz verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'ye demokrasiyi getiren CHP partiye de demokrasiyi getirecektir. Var olan tüzükteki bütün eksiklikleri gidereceğiz. Blok liste değil, çarşaf liste getireceğiz'' dedi. -''KARARLIYIM, DESTEĞİ HALKTAN ALIYORUM''- Kılıçdaroğlu, ''Genel başkan değişsin diye insanlar gelip imza atsınlar'' türündeki yaklaşımları kaldıracaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''İnsanın hakkına, düşüncesine, özgürlüğüne, özgürce düşüncesini dile getirmesine, özgürce yazmasına hep olanak vereceğiz. Yok şu benim elimin altında olsun, yok benden izinsiz konuşma, yok hareket etme, yok arabayı aldılar... Arabaya da izin vermiyorum. Bunları kaldıracağız. Yok böyle bir şey. Kararlıyım, kararlılığımı ve kararlılığımın desteğini halktan alıyorum, halkıma güveniyorum. 'İzin verin' diyorum, 'yetki verin' diyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Mustafa Kemal'in o özgür Cumhuriyet Halk Partisi haline getirelim.'' Yeni bir anlayışla yola çıkacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Ben ve arkadaşlarım beraber tek yürek olarak yola çıkacağız. Özgürce tartışacağız. Kimse 'acaba ben böyle söylersem birileri ne düşünür, genel başkan ne düşünür' diye düşünmeyecek. Onlar düşüncelerini özgürce söyleyecekler. Onların özgürlüğü benim teminatım altında bile olmayacak. Onlar özgürce düşüncelerini her yerde her platformda söyleyecekler. Özgürlükten yana olacağız'' şeklinde konuştu. CHP'ye geçmiş seçimlerde oy vermeyen vatandaşlara da seslenen Kılıçdaroğlu, ''Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni bilin, yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyın. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi halka hizmet etmek için yola çıkan bir partidir. Biz hiçbir zaman sırça köşklerde oturmadık. Halktan birisiyiz, halkla beraberiz, halk gibi yaşıyoruz. Onları kucaklayacağız. Onların desteğini istiyoruz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Çünkü, Türkiye'nin demokrasiye ihtiyacı var'' açıklamasında bulundu.