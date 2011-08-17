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Politika

Kılıçdaroğlu: Her türlü katkıyı vermeye hazırız ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 23:59

-Kılıçdaroğlu: Her türlü katkıyı vermeye hazırız ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan binbaşı Yavuz Başayar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu ile bazı CHP milletvekilleri, şehit Başayar'ın Demetevler İvedik Caddesi'ndeki baba ocağında, şehidin annesi İnayet, babası İsmail Başayar'a başsağlığı diledi.  Kılıçdaroğlu ile milletvekilleri iftarlarını da şehidin ailesiyle yaptı. Öte yandan, şehidin ailesinin evinin önünde bekleyen vatandaşlar, eve gelişinde Kılıçdaroğlu'na ''Destek olun destek, canımız yanıyor'' diye seslendi.  Kemal Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorusu üzerine, ''İçeri girerken vatandaşlar dediler ki 'bu terörü bitirin' bizim de isteğimiz bu, terörün bitmesi lazım. Her eve ateş düşüyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Acılı babayı gördüm, diğer oğlu da geldi. Allah sabır versin diyorum'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin ''Sayın Başbakan ile görüşecek misiniz, ortak bir yol izlemek için'' sorusunu, ''Terör bitsin diye her türlü katkıyı vermeye hazırız, her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bunun için ne yapılması gerekiyorsa bunu yapmaktan da çekinmeyeceğiz. Babaya da söz verdim'' diye yanıtladı.

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