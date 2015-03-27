Kılıçdaroğlu: Seçimde hedefim yüzde 35, yakalayamazsak bedelini öderim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “Öcalan'la masaya oturmam. Bu sorunun çözüm yeri parlamentodur” ifadelerini kullandı. CNN Türk’te yayınlanan 5N1K’ya katılan Kılıçdaroğlu, Cüneyt Özdemir’in "HDP yüzde 10 barajını aşmazsa ne olur" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Aşmasını isteriz. Yüzde 10 seçim barajı milli irade hırsızlığına yol açıyor. Demokrasiyi savunuyorsak o kişilerin, o siyasal partinin de haklarını savunmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

"7 Haziran seçimlerinde, şahsi başarı yüzdeniz nedir" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim düşündüğüm hedef, bu seçimlerde yüzde 35 çıtasını yakalamaktır. Yakalayamazsanız, yakalayamıyorsunuz, siyasette bedel ödemek var" dedi. "Bedel öderim diyor musunuz" sorusunu, Kılıçdaroğlu, "Niçin ödemeyelim?" diye yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme ilişkin soruları yanıtladığı, gece saatlerinde gösterilecek "5N 1K programı"nın bir bölümü, Kanal D Haber'de yayımlandı.

"Eski Bakan Kemal Derviş ile ne görüştünüz" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bir randevumuz oldu. Düşünce alışverişi oldu, çok verimli bir toplantıydı. Kendisi partimizin üyesi, 'sıcak siyasete girmek istemiyorum, sosyal demokrat bir iktidar olursa, ben gelir seve seve görev yaparım' dedi" yanıtını verdi.

"CHP eğer seçimlerde kazanırsa Derviş görev mi alacak" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Evet, görev alacak" karşılığını verdi.

"7 Haziran seçimlerinde, şahsi başarı yüzdeniz nedir" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Benim düşündüğüm hedef, bu seçimlerde yüzde 35 çıtasını yakalamaktır. Yakalayamazsanız, yakalayamıyorsunuz, siyasette bedel ödemek var" dedi.

"Bedel öderim diyor musunuz" sorusunu, Kılıçdaroğlu, "Niçin ödemeyelim?" diye yanıtladı.

"Emekliye ikramiye sözü için neden notere gittiniz" sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, halkın yüzde 100 güvenmesi için notere gittiğini kaydetti.

"Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, ikramiyeye ilişkin 'kimin cebinden veriyorsun" sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Devlet bütçesinden alacağız, iki maaş... Bu parayı çok görüyorlar emekliye. Emekli zaten ne alıyor ki? 'İki maaş ikramiye verdiğimizde dengeler bozulacakmış' bizim dengelerimiz bozulmaz" ifadesini kullandı.

‘HDP'nin barajı aşmasını isteriz’

"Güneydoğulu iş adamlarıyla gizli gizli mi buluştunuz? Neden" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Evet, talep onlardan geldi. Medyaya açık bölümde bir iş adamının gerçek görüşünü dile getirmesi çok zor" yanıtını verdi.

Yüzde 10 seçim barajının ve HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'Seni başkan yaptırmayacağız' sözleri hatırlatılan Kılıçdaroğlu, "Erdoğan zaten başkan olamaz ki. 400 milletvekili çıkaramaz" ifadesini kullandı.

"HDP barajı aşamazsa da çıkaramaz mı" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Yine çıkaramaz, kişiye göre rejim değişmez" dedi.

"HDP yüzde 10 barajını aşmazsa ne olur" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, "Aşmasını isteriz. Yüzde 10 seçim barajı milli irade hırsızlığına yol açıyor. Demokrasiyi savunuyorsak o kişilerin, o siyasal partinin de haklarını savunmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

‘Öcalan'la masaya oturmam’

Kılıçdaroğlu, "Çözüm Süreci'ne ilişkin Dolmabahçe'de okunan 10 maddeyi destekliyor musunuz" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"10 maddeye baktığınızda 'demokrasi, özgürlük, kadınlara eşitlik' diyor. Bunlara kim itiraz edebilir ki? Bu kadar temel bir sorunu çözmek için eğer siz adım atıyorsanız samimi ve dürüst olacaksınız. Nasıl kazık atarım diye bir beklenti yaratmayacaksınız. Sorun şu: İki taraf var doğru, iki taraf da birbirine güvenmiyor."

"İktidar olursanız, karşı tarafta, masanın bir tarafında Abdullah Öcalan var. Siz bu masaya oturur musunuz" sorusuna, Kılıçdaroğlu, "Hayır" karşılığını verdi. "Peki nasıl çözeceksiniz" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Gayet basit. Meşru organ yok mudur muhatap alacağınız? Halkın seçtiği milletvekilleri yok mu? Var" dedi.

Sunucunun, "Milletvekilleri, 'bunu Öcalan bilir' diyor" demesine karşı Kılıçdaroğlu, "Gitsin, konuşsun, beni ilgilendirmez. Bu sorunun çözüm yeri Parlamentodur en baştan beri söyledik" ifadesini kullandı.