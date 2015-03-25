'Hakan Fidan, Öcalan'a seçim barajının yüzde 7'ye ineceğine söz verdi, Erdoğan reddetti'

Gazeteci Levent Gültekin, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Erdoğan’a rağmen aday olmak için görevinden ayrılmasıyla ilgili "Edindiğim bilgilere göre, Hakan Fidan Abdullah Öcalan seçim barajının yüzde 7’ye inebileceği sözünü verdi, ancak Erdoğan bunu reddetti" yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile hükümet arasındaki tartışmaları değerlendiren gazeteci Levent Gültekin, Erdoğan’ın başkanlık sistemi ısrarının ve aday listesi kavgasının buna neden olduğunu söyledi.



Gazeteci Levent Gültekin, Banu Güven’le Artı Haber’de Gültekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hükümet arasındaki tartışmaları değerlendirdi. Gültekin, MİT Müsteşarı Fidan’ın Erdoğan’a rağmen aday olmak için görevinden ayrılmasının birçok konu yanında, Öcalan’a verilen bir sözle ilgili olduğunu anlattı. Gültekin, “Edindiğim bilgilere göre, Hakan Fidan Abdullah Öcalan seçim barajının yüzde 7’ye inebileceği sözünü verdi, ancak Erdoğan bunu reddetti” diye konuştu.

