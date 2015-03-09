AKP kurucularından olan Dengir Mir Mehmet Fırat, 7 Haziran seçimleri için HDP'den aday adaylığının ardından gizli tebrikler aldığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) aday adayı Dengir Mir Mehmet Fırat, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çözüm süreci ve Dolmabahçe'deki açıklamaları değerlendirmesi istenen Fırat, "Ateşkes değil tam bir barış süreci olsun. Seçim var. Kartlar hükümetin elinde" dedi.

Abdullah Öcalan kongrenin toplanmasını istiyor

"21 Mart'ta farklı ne olabilir?" sorusuna Fırat, "Nevroz, Newroz diyor bazıları tabiatın yeniden canlandığı bir tarih şenlik. Yine iyi niyet mesajlarının yayınlanacağını düşünüyorum. 21 Mart'a kadar ne gibi ilerlemeler olacak bunu da göreceğiz. Kandil ile ilgili bir bilgim yok. Heyetin içinde değilim. Tabii ki böyle bir öneri var. Abdullah Öcalan tarafından kongrenin toplanması önerisi var. Kongre mutlaka toplanacak herhalde. Ama ne gibi bir karar çıkar. Bunu şimdiden söylemek pek mümkün değil" diye yanıt verdi.

'HDP barajı aşamazsa, AKP Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğa erişebilir'

"HDP barajı aşamazsa ne olur?" sorusu üzerine Fırat, "HDP Barajı aşamazsa, AK Parti, Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa erişebilir. Türk tipi Başkanlık sistemi gelebilir. "Kürtler her türlü işkenceye alışık. Türkler de düşünsün. Onlara daha zor gelir" demiştim. HDP barajı aşamadığında sorun sadece Kürtlerin problemi olmaktan çıkar Türkiye'nin temel problemi olur. Günahını ise sadece HDP'ye yüklemek yanlış olur" diye konuştu.

'AK Parti'den gizli tebrikler alıyorum'

"Adaylığınız ile ilgili, AK Parti'den tepki aldınız mı?" sorusuna Fırat, "HDP aday adayı olduktan sonra AK Parti'den daha çok gizli tebrikler aldım. Caddede yürümekte zorlanmaya başladım. İnsanlar akın akın geliyor doğru yaptığımı söylüyorlar. Kendilerinin HDP'li olmadığını ama bu seçimde oy verme durumuna geldiklerini söylüyorlar bu güzel bir durum" diye yanıt verdi.