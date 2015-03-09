T24 LogoT24 Logo
Politika

'HDP barajı aşamazsa, AKP Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğa erişebilir'

HDP'den milletvekili aday adayı olan Dengir Mir Mehmet Fırat, AKP'lilerden gizli tebrikler almaya başladığını söyledi

09 Mart 2015 20:01

AKP kurucularından olan Dengir Mir Mehmet Fırat, 7 Haziran seçimleri için HDP'den aday adaylığının ardından gizli tebrikler aldığını söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) aday adayı Dengir Mir Mehmet Fırat, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Çözüm süreci ve Dolmabahçe'deki açıklamaları değerlendirmesi istenen Fırat, "Ateşkes değil tam bir barış süreci olsun. Seçim var. Kartlar hükümetin elinde" dedi.

 

Abdullah Öcalan kongrenin toplanmasını istiyor

 

"21 Mart'ta farklı ne olabilir?" sorusuna Fırat, "Nevroz, Newroz diyor bazıları tabiatın yeniden canlandığı bir tarih şenlik. Yine iyi niyet mesajlarının yayınlanacağını düşünüyorum. 21 Mart'a kadar ne gibi ilerlemeler olacak bunu da göreceğiz. Kandil ile ilgili bir bilgim yok. Heyetin içinde değilim. Tabii ki böyle bir öneri var. Abdullah Öcalan tarafından kongrenin toplanması önerisi var. Kongre mutlaka toplanacak herhalde. Ama ne gibi bir karar çıkar. Bunu şimdiden söylemek pek mümkün değil" diye yanıt verdi.

 

'HDP barajı aşamazsa, AKP Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğa erişebilir'

 

"HDP barajı aşamazsa ne olur?" sorusu üzerine Fırat, "HDP Barajı aşamazsa, AK Parti, Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğa erişebilir. Türk tipi Başkanlık sistemi gelebilir. "Kürtler her türlü işkenceye alışık. Türkler de düşünsün. Onlara daha zor gelir" demiştim. HDP barajı aşamadığında sorun sadece Kürtlerin problemi olmaktan çıkar Türkiye'nin temel problemi olur. Günahını ise sadece HDP'ye yüklemek yanlış olur" diye konuştu.

 

'AK Parti'den gizli tebrikler alıyorum'

 

"Adaylığınız ile ilgili, AK Parti'den tepki aldınız mı?" sorusuna Fırat, "HDP aday adayı olduktan sonra AK Parti'den daha çok gizli tebrikler aldım. Caddede yürümekte zorlanmaya başladım. İnsanlar akın akın geliyor doğru yaptığımı söylüyorlar. Kendilerinin HDP'li olmadığını ama bu seçimde oy verme durumuna geldiklerini söylüyorlar bu güzel bir durum" diye yanıt verdi.

 

ETİKETLER

dengir mir mehmet fırathdpakptebrikbarajabdullah öcalankongre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24