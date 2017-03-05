Kılıçdaroğlu: Hayır diyerek Binali Bey'i koruyoruz; "Sen görevine devam et" diyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 16 Nisan referandumunu 1982'deki anayasa oylamasına benzeterek “16 Nisan’da sandığa gitmezseniz, çocuklarınıza, torunlarınıza hesap veremezsiniz. 1982 anayasa oylamasında gittim ‘hayır’ oyu kullandım. Bu onuru taşıyorum. Bugün de hayır demek gerekiyor. Çocuklarınıza yarın söyleyeceğiniz en güzel şey budur” diye konuştu. "Biz hayır diyerek aslında Binali Bey’i koruyoruz. Sen görevine devam et diyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, Evet çıkarsa kaos olur. Değişecek kanun sayısı 2 bin 20’nin üzerinde. Bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni en geç 24 saat içinde ele geçiriyorsunuz. FETÖ 35 yıl devlete sızmak için çalıştı" görüşünü dile getirdi.

Partisinin İzmir’de düzenlediği etkinliklere katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum örgütü yöneticileriyle bir araya geldi. Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Kılıçdaroğlu "Vatandaş Kemal" olarak halkla buluştuğunu belirtti. Kılıçdaroğlu’nun, İzmir’deki etkinliklerde yaptığı konuşmalarda öne çıkardığı başlıklar şunlar:

"Bu değişiklik geçerse terör bitecek diyorlar. 15 yıldır iktidardasınız terörü bitirdiniz de birisi kalkıp elinizden mi tuttu? Bunca yıldır sağlayamadınız da kaos ortamında mı sağlanacak? Cumhurbaşkanı, başbakan, vali, asker, polis sizden, peki bu milletin yakasından niye düşmüyorsunuz?

"Valilere uyarı"

"Hem genel başkan hem devlet başkanı şapkası olacak. Eğer bu sistem geçerse valilerle il başkanları arasında kavga çıkacak. O diyecek ben temsil ediyorum, diğeri diyecek ben temsil ediyorum. Kimin sözü geçecek? Devlette kaos olacak. Tüm valilere sesleniyorum. Devletin valisiysen, devletin valisi gibi davranacaksın. İnsanları evet demeye zorlamayacaksın. Muhtarları çağırıp ‘evet demezsen hizmet gelmez’ demeyeceksin.

"18 yaşında milletvekili olma meselesi... Olsun başımızın üstünde. Ama 18 yaşında milletvekili olacak 20 yaşında askerlikten muaf olacak. Çiftçinin 18 yaşındaki çocuğu olacak mı? Manavın, bakkalın, simitçinin çocuğu milletvekili olacak mı? Kendi çocukları olacak. Sözde gençlerin ağzına bir bal çalacaklar, kandıracaklar. Tüm gençlere sesleniyorum, siyasete girmelerini, ana aktör olmalarını isterim ama tuzağa düşmelerini istemem.

"Binali Bey’i koruyoruz"

"Biz hayır diyerek aslında Binali Bey’i koruyoruz. Sen görevine devam et diyoruz. Evet çıkarsa kaos olur. Değişecek kanun sayısı 2 bin 20’nin üzerinde. Bir kişiyi ikna ettiğiniz zaman, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni en geç 24 saat içinde ele geçiriyorsunuz. FETÖ 35 yıl devlete sızmak için çalıştı. Şimdi bu kadar çaba göstermeye gerek yok. Bir adamı kandırdığınız zaman bir kararname çıkacak. Bu kadar yetki bir kişiye verilebilir mi?